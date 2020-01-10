【2020台灣大選】20年增500萬　台灣總統大選1930萬人可投票

2020年台灣總統大選即將於不到24小時候開始投票，根據台灣中央選舉委員會（中選會）於1月7日的公告，本屆總統大選共有1,931萬1,105選舉人，男性約947萬人、女性約983萬人，以投票率七成計算，本屆總統大選可望投出超過1,350萬票。本屆總統大選與立委選舉合併舉行，以下是應該知道的小知識。

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本屆總統大選可望投出超過1,350萬票。（中央社）

一、中年人口仍是投票主力

根據中選會資料，本屆中年投票人口（40歲~59歲）高達737萬人，接近總投票人口的四成，而且相比起青年人（20歲~29歲）忙於求學與就業、壯年人（30歲～30歲）忙於家庭與工作等等，中年人在過去都是投票率相對高的一批，因此中年人口的投票傾向將會大幅影響總舉的走向。

二、後總統選舉時代的選舉人

距離1996年台灣第一次開放民眾投票直選總統以來，已經過了24個年頭，當時總統直選約有1,431萬人可投票，最後投出約1,088萬票，投票率76.04％。到2020年時增加的500萬選票，也就是這24年中移入減去移出後得出的正數選票，已經到了不可忽視的數量，本屆青年人口有超過311萬票，其中許多在第一次總統民選中還未出生。

三、簡化的投票流程

台灣各種選舉的歷史已經超過半世紀，投票流程也經過了各種優化。目前，唯一的領票依據是台灣新版晶片身分證，領票時可以蓋私章或是手印為證，但投票時不能在選票上做出可辨認記號（字符、私章、手印等），僅能使用投票所提供的圈選工具（蓋印筆）。

但對於民眾圈選的範圍則比較寬鬆，選票上有提供正確的圈選空格，但若蓋在候選人臉上、候選人編號上，甚至擦線、部分超出候選人空格、蓋太淺或有空缺、重複蓋在同一個候選人的空格里，只要使用的仍是中選會提供的圈選工具，都可以算是有效票。

中年人口仍是大選中的投票主力。（中央社）

五、少子化嚴重

值得注意的是，根據中選會統計，台灣人口在24年間增加231萬，投票人口占總人口比例也持續走高（從1996年的67%到2020年的79%）；再加上本屆初老人口（60歲～69歲）有303萬人，相對2016年大幅增加53萬人。因此可以簡單得出台灣的20歲以下人口占比正在不斷減少，而高齡者的壽命則正在延長，才會使得投票人口占比有超過13％的增長。

新增的投票人口中以自然成長到投票年齡（20歲）為絕大多數，而持有投票權後除非公開放棄台灣身分、被法院宣告褫奪公權，否則最主要的投票權消失方式只有死亡。少子化與高齡化是台灣近20年面對的棘手問題，從選舉人的消長中也能看出一二。