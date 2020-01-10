【台灣大選】台媒：韓國瑜造勢晚會氣勢爆棚　百萬人參與成焦點

台灣2020總統大選將於明日（11日）進行投票，國民黨參選人韓國瑜昨日（9日）在台北總統府前凱道舉行造勢大會，號召「百萬庶民站出來」。主辦方稱當晚參與集會的人數突破100萬，隨即成為台灣傳媒以及網民熱議的焦點。

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造勢晚會上人潮湧湧，旗海飄揚。（洪嘉徽攝）

「旗海飄揚超震撼」

韓粉高舉「青天白日滿地紅」旗是造勢大會最亮眼的效果。台媒《中央社》、《ETtoday新聞雲》《TVBS新聞》都用「凱道一片旗海飄揚」、「旗海飄揚超震撼」、「旗海飄揚凍蒜（當選）聲震耳」來形容當晚的壯觀場面。

《中時電子報》亦稱韓國瑜造勢晚會「氣勢爆棚、士氣昂揚」，又引用台灣網民在PTT討論區發表的文章《2020蔡英文輸給一面旗子》，稱「這面旗子是台灣最大公約數」，又指韓先前「幹掉行政院副院長陳其邁，成功翻轉高雄民進黨執政，現在竟又將用這面旗子幹掉蔡英文」。

一眾藍營重量級人物都有到場支持韓國瑜。（中央社）

「展現國民黨大團結」

除了旗海視覺效果受關注外，多位國民黨重量級人馬當晚為韓國瑜站台也成為造勢大會的亮點之一。國民黨黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席連戰、前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、內政部前部長李鴻源、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等藍營重量級人物，國民黨全台15個縣市的縣市長全數到場。

《ETtoday新聞雲》和《聯合報》分別稱這是「展現國民黨團結一心的氣勢」和「展現藍軍大團結的氣勢」。此外，《中央社》也以「展現國民黨大團結」、「黨內大咖齊聚，象徵知識藍歸隊」來形容。

凱道人潮湧湧。（聯合新聞網）

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破百萬人數惹爭議

據悉，韓國瑜的造勢大會昨日下午17時開始，不過主辦方在16時20分左右已經宣布現場人數破10萬，17時30分喊出20萬，18時40分喊50萬，19點25分喊出60萬，19時40分主辦方再喊出70萬人。20時08分稱達80萬人，20時45分高喊突破90萬人，並在尾聲宣布現場人數超過100萬人。

大部分傳媒在晚間報道韓國瑜造勢大會時，都有提及「100萬人」參加。其中《TVBS新聞》形容現場畫面是「百萬韓粉歡聲雷動，凍蒜聲震耳」、「百萬韓粉擠爆凱道盛況空前，韓粉熱情相挺，造型裝扮都充滿熱情」。

不過，《三立新聞》報道，資深名嘴王時齊透露，她與韓辦發言人交流後得知，對方聲稱破百萬「只是一種意象」，並沒有真正確切的數字，而王時齊也在韓國瑜到場後派人到現場觀察，發現與去年6月的凱達誓師大會人數有明顯的落差，「看起來群眾比較鬆散」。

《自由時報》的報道亦提出質疑，指「韓凱道造勢人數『成長速度』嚇傻網友」。報道引用網民的留言稱主辦方對人數「灌水嚴重」，「20萬變50萬了，我拉個屎回來會不會變成2300萬」、「一個小時從10萬跳到50萬，比跨年還誇張」、「怎不直接喊7億人？」