【台灣大選】韓國瑜選前最後一日中台灣掃街　支持者舞青天旗等候

2020台灣大選進入選前倒數最後一天，國民黨總統候選人韓國瑜今天（10日）陪同黨籍立委候選人許淑華車隊在南投縣進行掃街拜票，在車隊掃街開始前即有許多支持者帶着青天白日滿地紅旗在出發點集結等候。

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韓國瑜的拜票車隊由南投縣長林明溱親自擔任麥克風手，除了呼籲民眾一起讓韓國瑜當選總統外，也盼望黨籍立委候選人許淑華及馬文君能繼續在立法院為南投鄉親發聲。

韓國瑜在選前最後一天，赴南投縣拉票併為黨籍立委輔選，搶攻中台灣意味濃厚。（韓國瑜競選辦公室）

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，一段時間以來，整個台灣中部地區空氣污染非常嚴重，且南投的觀光客大幅縮減，都讓中部地區這幾年過得非常辛苦。韓國瑜自言，選戰最後一天選擇南投掃街的原因，代表國民黨與他個人對台灣中部地區的支持，同時表達對南投兩位黨籍立委候選人許淑華、馬文君的支持。

韓國瑜強調，未來的總統一定要幫中部地區解決空氣污染的問題，還要將人潮、觀光客帶進來，所以他特別選擇南投縣做最後的掃街。韓國瑜感性發言，指稱看見南投鄉親熱切、真摯的眼神，非常感動，看到攤商放下手邊工作熱情揮手、在工地的工人、公交車司機等基層努力打拼的勞工朋友們，都給予温暖微笑或比出勝利的手勢作為回應，這些都將會是韓國瑜繼續前進的動力，也是未來勝選執政他永遠不會忘記的本。據瞭解，人在現場的南投民眾亦表示非常感動，示意第一次有總統候選人挑選前一天到南投與民眾見面、拜票，非常期待投票日能迎來勝選。

最後，針對10日晚間於高雄舉辦的選前之夜造勢活動，神秘嘉賓是否為陳樹菊阿嬤？韓國瑜指出，「我們非常感謝陳樹菊阿嬤，據我們所知，她會出來表達對我的支持，非常感謝！」

（綜合報道）