【2020台灣大選】記者手記：港人赴台觀選　稱「台港相互示範」

2020台灣總統大選投票日倒數計時，總計超過100家的國際媒體、外國學者專家觀選團紛紛訪台，實地觀察這場涉及台灣未來的總統大選。其中，對台灣大選抱以高度關注的，尤其表現在與台灣相鄰的香港，特別是港人方歷經超過半年的反修例抗爭，在濃烈的政治氛圍下，港人對於本屆的台灣大選更加關注，除了多在互聯網上進行呼籲與串連外，不少人親赴台灣觀選。

香港01台灣大選專頁

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韓國瑜選前之夜造勢晚會現場，小販聚集，宛如夜市。 （楊騰凱／多維新聞）

小至香港，大至國際如今皆如此關注台灣大選，實乃因2020總統大選的結果，不論是蔡英文、韓國瑜或是宋楚瑜當選，都將對台灣的未來走向，投下至關重要的種子。

首先是台灣在可預見的「新冷戰格局」中佔到什麼位子。中美的競爭關係儼然成形，兩強之間的競爭未來可能多過合作，貿易戰只是暫時停歇，配合伊朗那邊的情勢驟然升高，美國的注意力已無法分散至其他區域，維持其他區域「不出亂子」，包含台海情勢在內，專心維穩伊朗情勢。惟貿易戰在伊朗情勢平穩後，若是中美第一階段的貿易協議執行成效不佳，戰火重燃的可能性並非沒有。屆時台灣方面的領導人，其外交手腕靈不靈活，將會決定台灣能夠佔到什麼新冷戰格局之下的位子。

1月10日選前之夜，蔡英文造勢大會有民眾打出香港反修例運動標語。（洪嘉徽攝）

再者是，2020台灣總統大選已被催化成「世代對決」，亡國之感在年輕人間蔓延，廣傳抵制傾中候選人的訊息，指責老年人蠹食國家、為私利葬送珍貴的民主自由。姑且不論年輕人的說法有無根據，老年人都拒絕與其交流，兩個世代的對決一觸即發。這場選舉，很有可能成為未來台灣社會和諧與否的轉折點，因為這場選舉早已像是一根木樁一樣，釘在社會的裂縫上，任何外力都有可能將木樁打進去，使裂縫加大，而不論是蔡英文、韓國瑜或是宋楚瑜當選，都會有人耿耿於懷這次的選舉結果。

香港01記者也特別訪談到這次自費請假四天來台觀選、24歲的香港陳小姐，她表示其實2016年就曾經來看過總統大選，這次會再來觀選除了反修例風波使「今日香港、明日台灣」的口號再次重現，讓她特別關心台灣的選舉結果之外，很多香港示威者如何在台灣聚集宣傳「反對一國兩制」的標語，同樣是她關注的重點。

她也提到，這次選舉的氛圍與上次大不相同。2016年的選舉她感覺相對冷清，似乎所有人都早已知道選舉結果，但這次韓粉的熱情與聲勢讓她大感震驚，認為台灣似乎很久沒有出現一個讓民眾如此狂熱的政治人物了。

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「就好像救世主一樣」陳小姐笑說，不管是選總統還是立委，台灣人似乎很熱衷於塑造政治明星，她注意到除了韓國瑜之外，蔣萬安、吳怡農等人也是大家瘋狂追逐吹捧的對象，這種情況在香港極為少見。「而且台灣選舉很喜歡找高人氣的政治人物站台拉抬聲勢，在香港雖然也有，但好像沒什麼用。」台灣與香港選舉文化與氣氛大不相同，也讓她每次觀選都有特別的感受。

香港陳小姐所言，指涉出第三件重要的事情，即台灣的政治選舉與香港的聯動性究竟有多高。這次蔡英文打出「護國保台」牌，年輕人更以「今日香港、明日台灣」口號，催出所有有亡國之感的年輕人選票，如果反修例風波能夠成為蔡英文的助力，也就意味着台灣跟香港在未來的政治選舉、甚至文化，具有相當的連動性，因香港為一國兩制實施的區域，香港如何了會給予台灣人民「那就是一國兩制不好」的印象，而台灣的選舉也會給香港「示範作用」。

故，綜合以上，這場台灣選舉，國際關注的是台灣未來的國際位子之外，世代對決的情況能不能趨緩、台灣與香港間的政治互相影響程度如何，皆在觀察之內。