【台灣大選】回擊藍營操作棄保　宋楚瑜批韓國瑜沒條件領導台灣

1月9日晚間，曾經力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統的媒體人趙少康，在韓國瑜造勢場合上操作棄保，大喊「宋楚瑜不會當選，投宋楚瑜就是投蔡英文」。對此，親民黨總統候選人兼黨主席宋楚瑜非常不滿，特於今天（10日）受訪時大力反擊，痛斥趙少康曾於2000年做「假民調」操作「棄保」，如今又故技重施，更意有所指，稱趙少康以爭議方式取得前國民黨黨產中廣的經營權。

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宋楚瑜於選前一日前往不分區立委陳怡潔耕耘的士林、大同區掃街，就是希望他的努力可以使排名第5的陳能夠順利當選。（譚英瑛／多維新聞）

為抵銷藍營在選前操作「棄保」，宋楚瑜可謂火力全開，先於9日晚間稱，基於藍綠兩黨都說投給宋就是投給對方陣營，證明他就是「台灣最大公約數」，宋楚瑜再於1月10日表示，「棄保票只會幫助到我們，因為有太多鄉親告訴我們，國民黨的候選人太弱了，哪有條件領導台灣？」

宋楚瑜站上掃街戰車，親自向選民拉票。（譚英瑛／多維新聞）

宋楚瑜站上掃街戰車，親自向選民拉票，四周也出現一些親民黨支持者向宋楚瑜打招呼。（譚英瑛／多維新聞）

同時，宋楚瑜再劍指9日晚間發言的趙少康，以及前總統馬英九，稱「馬英九把國民的財產賣掉，而且很多是違法的」，「這些錢的去路都不明」，並且質疑「我們這位趙（指趙少康）先生怎麼取得國民黨中廣的經營權？」宋楚瑜表示，先前朱立倫在當選國民黨黨主席後，曾親自向他說趙少康針對中廣的出價比另一位低很多，但他都不願意再提這些事情，沒怪眾人多說宋楚瑜太厚道，不願講國民黨過去「狗屁倒灶」的事情。

面對記者詢問為何近日將炮火轉向國民黨，宋楚瑜則說，「不是，兩位都有問題」，他更拿近日再度成為政壇話題的王立強間諜案為例，指出台灣的主權應屬於台灣人民，「不是哪一個外國政府可以來干涉，你去看看國民黨把這個主權在向哪邊靠攏？民進黨把中華民國的主權向誰靠攏？」，並呼籲台灣人投票日應用自己的腳投票，向全世界證明台灣不是哪個外國可以干涉，「台灣人要自己選自己的國家領導人」。