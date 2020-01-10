【2020台灣大選】藍綠陣營皆用「ACG」吸引年輕選民　誰更勝一籌

台灣即將於周六（11日）舉行總統大選，今屆選舉其中一個特別之處，就是藍綠陣營都利用青少年所鍾情的ACG（Anime動畫、Comic漫畫、Game遊戲）元素來製作文宣，宣傳及推動選情。在講求視覺效果的時代，不再用死板的文宣，改為以輕鬆的方式與選民溝通。

例如，藍營支持者在各種造勢場合都有流傳名為《菜桶現形記：下架蔡英文的101個理由》的插畫集，用誇張諷刺的漫畫手法來批評過去4年民進黨政府的施政。但有趣是，雖然印刷精美，但藍營眼中的「ACG」，畫風及用語上卻明顯仍屬於上一代的審美觀，與時下年輕人之間ACG並不全然相同。

藍營的《菜桶現形記》，風格仍留有不少上一代的審代觀。（青溪新媒體）

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與藍營相比，綠營眼中的「ACG」顯然更貼近年輕人的理解。蔡英文競選辦公室去年10月發布文字冒險遊戲《總統府大冒險》。《總統府大冒險》是一款完成度非常高的免費網頁文字冒險遊戲，會提供插圖供玩家收集，還有不同的支線任務、彩蛋、多重結局、隱藏元素等。蔡英文競選辦稱，該款遊戲的目的是讓玩家在遊玩的過程中，體驗蔡英文執政的經歷。

《總統府大冒險》的畫風、設計帶有明顯ACG的色彩。（蔡英文競選辦公室）

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此外，綠營亦有與知名的插畫家、漫畫家合作。蔡英文就與「藍島」聯手，以插畫圖文宣傳政績，曾經與蔡英文合作宣傳減稅政策的插畫家A RAY，日前亦推出一系列的作品，呼籲要踴躍投票，順帶暗諷韓國瑜是「小丑總統」。

台灣流傳「選舉產業」是每兩年到四年一度的狂歡盛會，從各種不同類型、不同方向的選舉宣傳產物，也能夠感受到台灣的選舉狂熱。