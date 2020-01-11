【2020台灣大選】韓國瑜料敗選　吳敦義辭國民黨主席

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吳敦義表示，他自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，一級主管以上也會共同負起敗選責任。（聯合報）

吳敦義表示，以慚愧的心情宣布，國民黨此次參與總統與立委兩項選舉敗選。他自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，副主席郝龍斌、曾永權等一級主管也會共同負起敗選責任。

吳敦義談話全文如下：

我以慚愧的心情宣布：本黨此次參與總統與立委兩項選舉敗選。

我自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，一級主管以上也會共同負起敗選責任。

回憶過去的三年多，民進黨濫用執政優勢，長期的壓迫與箝制中國國民黨，在沒有資源的狀況下，同志們有錢出錢，有力出力，奮力打拼，突破艱難。我非常感謝大家的努力與付出，中國國民黨有幸擁有你們，這一群忠誠和熱情的同志與支持者，全體幹部與同仁都會點滴在心頭。我們絕不可因為這場失敗而灰心喪志。

民進黨取得政權後，將會繼續倒行逆施，一步一步走向獨裁專制，同志與同胞們，我們的任務尚未完成，不能失去志氣，奮起吧！希望同志們能夠繼續奮鬥！繼續為中華民國的前途與永續發展打拼！繼續為中國國民黨的生存奮戰不懈！