【2020台灣大選】韓國瑜料敗選　吳敦義辭國民黨主席

國民黨總統候選人韓國瑜料敗選。國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌宣布辭職。
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吳敦義表示，他自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，一級主管以上也會共同負起敗選責任。（聯合報）
吳敦義表示，以慚愧的心情宣布，國民黨此次參與總統與立委兩項選舉敗選。他自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，副主席郝龍斌、曾永權等一級主管也會共同負起敗選責任。
吳敦義談話全文如下：
我以慚愧的心情宣布：本黨此次參與總統與立委兩項選舉敗選。
我自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，一級主管以上也會共同負起敗選責任。
回憶過去的三年多，民進黨濫用執政優勢，長期的壓迫與箝制中國國民黨，在沒有資源的狀況下，同志們有錢出錢，有力出力，奮力打拼，突破艱難。我非常感謝大家的努力與付出，中國國民黨有幸擁有你們，這一群忠誠和熱情的同志與支持者，全體幹部與同仁都會點滴在心頭。我們絕不可因為這場失敗而灰心喪志。
民進黨取得政權後，將會繼續倒行逆施，一步一步走向獨裁專制，同志與同胞們，我們的任務尚未完成，不能失去志氣，奮起吧！希望同志們能夠繼續奮鬥！繼續為中華民國的前途與永續發展打拼！繼續為中國國民黨的生存奮戰不懈！
國民黨副主席郝龍斌則利用Facebook宣布，即刻起辭去副主席一職。他並表示，國民黨只有「打掉重練」，領導中心必須「闊然大公」，才能重新凝聚支持者向心力及人民的支持。
郝龍斌原文如下：
這次的選舉結果，韓國瑜市長是非戰之罪。
面對這樣的局面，我即刻起，辭去國民黨副主席。
同志們，我們的黨還有什麼路可以走呢？除了「打掉重練」還有他途嗎？唯有如此，才有希望在廢墟中重新站起來！每逢挫敗我們就高喊，要革新，要團結。但這麼多年過去了，革新、團結在那裡？革新，必須從領導中心開始。
團結，必須從撼動內心開始。領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能是分歧的來源。
所以，本黨要重現曙光，重新凝聚支持者向心力及人民的支持，領導中心的角色必須明確化，領導中心闊然大公是黨改造核心中的核心，是重中之重。