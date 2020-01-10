【台灣大選】持不同意見就要「被出征」　台網民選舉選到瘋狂

2020年台灣大選競爭激烈，各黨派都在努力拉票，希望能「催」出更多票源讓自己獲得最後勝利。不過，此次台灣大選有個特別現象，許多台灣知名YouTuber錄製了宣傳影片對外呼籲並強調「2020年1月11號記得去投票，我們一起來決定台灣的未來！」，也獲得多數台灣網民迴響與分享。

的確，鼓勵民眾出門投票，增加民間社會參與政治具有良善之意。但對於宣傳後引發的現象，其實是值得討論的，畢竟投票是民眾的權利，至於投不投票更是由個人自主決定，然而部份台灣民眾藉着「網紅說法」開始指責、斥責其他人不履行投票，甚至攻擊不同陣營的支持者，是否也壓縮了其他人的「自由意志」？

香港01台灣大選專頁

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台灣知名YouTuber呼籲投票的影片也被蔡英文Facebook分享，呼籲民眾去投票，「一起決定台灣的未來」。 （Facebook@蔡英文）

與2018年台灣地方選舉不同的是，2020年大選期間許多台灣知名網紅紛紛錄製了宣傳影片，不斷呼籲台灣民眾出門投票，「珍惜得來不易的民主」。當然，對於這類的民主教育影片不戴任何「有色」眼鏡來看待的話，其實並無不妥。

然而，若認真細數這些發佈影片的YouTuber，其中有許多人都曾與蔡英文合作；同時，許多台灣學者都認為支持蔡英文者，是時常穿梭於網絡的年青人，因此，對於台灣YouTuber頻頻發出投票宣傳影片，有外界解讀，其目的即期盼這些網紅影響年青人，督促他們出門投票，拉高蔡英文投票率。

不過，其中最值得討論的方向在於，多數網民開始轉貼這些影片、插畫等等，順勢在上方寫上「不出來投票，就浪費自己對於政治事務表態的機會」，甚至指責沒有投票的人，沒有擁有表達政治要求的權利；或更進一步說明，如果你投韓國瑜就unfriend（刪除好友）我」等諸如此類的說法。

台灣歌手徐佳瑩因一張「回家照」莫名被沾染政治。（Facebook@徐佳瑩）

乍看之下，台灣民眾在網絡空間上表達自己的政治立場，合理合理且是台灣自由民主的表現。但坦白來說，2020台灣大選競爭相當激烈，各陣營支持者求好的心意越趨強烈，讓他們對於網絡任何言論也越來越敏感，且表態方式逐漸走向極端。

比方，1月10日，台媒《聯合報》報道，台灣歌手徐佳瑩因錄製湖南衛視「歌手‧當打之年」，在長沙待了9天並於Facebook分享自己與父母的合照，寫道：「離家9天回來有2老迎接真好」，沒想到卻有網民認為她故意提到數字9、2，疑似支持9號國民黨與2號候選人韓國瑜，且照片中的鈔票貼圖象徵「發大財」，聯想更上升到92共識，質疑根本是篇「政治文」，進而引起泛綠陣營支持者的「圍剿」。

事實上從「92貼文」來看，假使歌手徐佳瑩的真實政黨意志如此，自稱民主社會的台灣竟不可容忍異議的聲音，豈不自相矛盾。換言之，在台灣網絡上表達自身的政治立場，雖可作為台灣自由民主的證據，但還不如說是表態文化的展現。而這表態文化的前提，卻是要「政治正確」。這類的社會現象，不但與自由民主毫無關係，反而更像是法西斯。

當然，距大選投票日僅剩不到一天，這樣的「法西斯氣氛」也終將得以喘息。然而，台灣每逢兩年就會遇上一場選舉，如果不去正視這條鴻溝，而只是不斷喊民主、自由的口號，也就跟去廟裏拜拜沒有差別。當自由民主只是拿來膜拜，人就會失去理性分析跟思考的能力。一旦變成「信仰」，在不斷複述的語詞之下，只會使靈魂越來越空洞，而這「民主自由」也將着肉體消失，煙灰幻滅。