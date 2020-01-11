【台灣大選．持續更新】韓國瑜料敗選　吳敦義宣布辭國民黨主席

2020台灣總統大選投票已於下午4時正結束，按照TVBS的直播點票結果（截至20:05）： 蔡英文：691萬票 韓國瑜：460萬票 宋楚瑜：50萬票 據中選會的數字，今屆選舉的選舉人人數，即合資格的選民人數約有1931萬人，如果投票率達到7成，率先贏得676萬票的候選人將會當選。

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【2020台灣大選】台媒預估投票率衝高：700萬票可當選下屆總統

【20:04】國民黨總統候選人韓國瑜料敗選。國民黨主席吳敦義宣布辭去黨主席職位，並將發表談話，宣布國民黨此次參與總統與立委兩項選舉敗選。另外，國民黨副主席郝龍斌亦在Facebook上宣布請辭。

【19:55】傳媒在國民黨中央1樓手扶梯等待吳敦義請辭。韓國瑜支持者在國民黨黨部眼眶濕潤、表情悲凄，仍雙手合十祈祷。

【19:22】國民黨高雄黨部、競總外支持者情緒出現轉變，開始激動、鼓譟，認為韓國瑜「不可能輸那麼多」。

【19:19】蔡英文競選總部現場擠得水洩不通。

【19:12】據台灣《中時電子報》消息，國民黨黨務人士透露，黨主席吳敦義預計今晚8時宣布請辭，為選舉結果負上責任。

（楊騰凱攝）

【19:09】國民黨高雄黨部大量湧入電話表達不滿，黨工忙於安撫。

【18:53】蔡英文持續領先，支持者擠爆競選總部，目測現場破萬人。

洪秀柱發表落選感言。（洪秀柱辦公室提供）

【18:42】前國民黨主席洪秀柱參選台南市第六選區立委，據最新點票結果顯示，民進黨籍的王定宇票數穩定領先，並已自行宣布當選。洪秀柱發表落選感言，稱願意奉獻力量，繼續在台南耕耘，並向支持者道歉。

【18:40】蔡英文的競選總部現場擠得水洩不通，有支持者已經開始喝酒慶祝。

（袁愷勳攝）

蔡英文競選總統外的支持者相當興奮。（洪嘉徽攝）

【18:24】按照TVBS的點票結果，韓國瑜的大本營高雄市，當地立委選舉結果陸續出爐，幾乎全部選區都由民進黨領先。

【18:07】在高雄韓國瑜競選總部，眼見韓國瑜的選情持續落後，韓粉失聲痛哭。

韓粉失聲痛哭。（陳炯廷攝）

【18:00】立委選舉繼續點票，國民黨及民進黨都陸續有候選人自行宣布當選，目前國民黨佔2席，民進黨佔4席。

【17:48】蔡英文競選總部宣布票數突破300萬，支持者歡聲雷動高喊「2020台灣要贏」。

（洪嘉徽攝）

【17:48】競逐台中市第一選區立委的民進黨籍蔡其昌自行宣布當選。

【17:31】韓國瑜高雄市府的「小內閣」成員，在副市長葉匡時領軍下，到韓國瑜競選總部集結。對於韓國瑜點票落後的情形，葉匡時表示，目前時間尚早，請繼續看下去，仍對選情抱有信心。

葉匡時指仍對選情抱有信心。（楊騰凱攝）

【17:30】中選會亦陸續更新點票數字。

蔡英文競選總部現場已擠進約3000人。（袁愷勳攝）

【17:26】屬於藍營鐵票區的連江縣，已連任兩屆立委的國民黨籍陳雪生自行宣布當選。

【17:14】立委選舉方面，金門縣的國民黨籍立委陳玉珍自行宣布當選，其對手是無黨籍的陳福海及同為無黨籍的陳滄江。國民黨率先搶下第一席立委。

【16:56】蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，全世界都關注這次台灣的大選，預計晚上8時正會先召開國際記者會，相信蔡英文會一直贏下去。另一名發言人顏若芳則喊出蔡英文的得票數已經突破175萬票，呼籲支持者快到競選總部集合。

蔡英文競選總部的大螢幕顯示其得票已達170萬票。（洪嘉徽攝）

高雄韓國瑜競選總部外的會場，布置了4000張凳，不少支持者已到場等候開票結果。（陳炯廷攝）

【16:42】蔡英文率先突破100萬票，韓國瑜以約70萬票緊隨其後，宋楚瑜則只有不足10萬票。

韓國瑜競選總部。（陳炯廷攝）

【16:36】蔡英文用line呼籲支持者到競選總部現場集合。

【16:34】按照TVBS的直播點票結果，蔡英文已率先突破50萬票。

【16:24】蔡英文競選總部外，由於票數暫時領先，支持者歡呼但神情仍未有鬆懈。

【16:19】按照TVBS的直播點票，蔡英文率先贏得10萬票暫時領先，韓國瑜落後，在競選總部的支持者一片靜默。

韓國瑜落後，在競選總部的支持者一片靜默。（楊騰凱攝）

【16:07】台媒TVBS已開始直播點票，TVBS稱其有派人駐守全台超過5000個票站，透過計票系統即時回報各地的結果。中央選舉委員會亦同步直播中央選情中心的數據，但暫未見有更新。

TVBS已開始直播點票。（影片截圖）

【16:00】法定投票時間結束，但各票站仍然有不少人排隊。

【15:17】警方陸續到高雄韓國瑜「開票之夜」的會場戒備。

【14:48】蔡英文競選總部內支持者開始聚集，大批傳媒車現身總部外。民進黨公布晚間行程，蔡英文預計於20時召開國際記者會 ，20時30分在場外發表感言 ，民進黨主席卓榮泰則於21時30分召開國際記者會。

【14:45】韓國瑜位於國民黨高雄市黨部的全台競選總部前方，已經搭起舞台，準備迎接開票之夜。下午2時會場仍在布置，但已有投完票的韓國瑜支持者，陸陸續續進到現場。此外，國民黨今天在中央黨部前設立電視牆，提供支持者等候開票。目前人潮尚未聚集，僅有部分民眾提早到場，有人穿「韓粉」外套，也有人手持青天白日滿地紅旗表達支持。

+ 13 + 12 + 11

【13:56】國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬，下午1時返回家鄉雲林縣西螺鎮埔心投票，隨後搭車離開，據了解晚間她將回高雄陪同韓國瑜等開票。

【13:50】台灣大選上午投票秩序基本良好，但部分票站也出現了狀況。宜蘭縣發生民眾攜出選票事件，原因是83歲老翁不知道怎麼投，帶走選票，但依法，他因此面臨1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下（新台幣．下同）罰金的刑責。警方經請示宜蘭地檢署檢察官，以此案是1年以下有期徒刑案件，准不予解送，訊後全案函送法辦。

此外，苗栗市一名56歲劉姓男子領取3張選票圈選後，突然涉嫌全部撕毀，選務工作人員來不及阻止，警員將他帶到北苗栗警察分局北苗派出所處理，初步調查他發現政黨票投錯票，情急之下3張一起撕毀。苗栗縣選委會指出，撕毀選票依法可以處5千元到5萬元，案由警方及苗栗縣選舉委員會選監小組處理中。

而在嘉義市，一名19歲林姓男子向警方檢舉，在200多人的群組內，看到有網民寫為了台灣的未來，請投某候選人號次，但林男不清楚該名網民真實年籍資料，警方已依違反選罷法介入調查。警方指出，根據選罷法規定，今天凌晨零點後，禁止再有任何助選或宣傳行為，包括簡訊、LINE、Facebook上也不行，一旦被截圖告發，最高會罰500萬元，該名網民的行為已違法。

苗栗市一名男子上午疑似投錯票，涉嫌撕毀3張選票。（聯合新聞網）

【12:58】藍營選民由於擔憂選舉出現舞弊或現爛招，頻頻打電話進韓國瑜全台競選辦公室表達不安，再三確定國民黨有派布監票人員。另有選民反映，台中市（立委沈智慧選區）一處投開票所的總統票箱竟是紙質，並非印象中的金屬票箱，韓競總黨工正轉往台中方面了解。

【12:46】桃園選監人員估計，今天天氣好，投票踴躍，投票率可能超過7成。據悉，此前2016總統大選中，桃園投票率為66.66%，當時蔡英文夥牌陳建仁的得票率是51.03%，拿下54萬7573票，大勝國民黨「朱玄配」的36萬9013票，讓國民黨鐵票倉瓦解。

【12:41】國民黨副總統候選人張善政，近中午12時到花蓮票站完成投票。他表示，下午將到高雄與韓國瑜會合，一起看開票，對今晚開出來的結果有信心。

【12:23】民進黨主席卓榮泰10時現身位於內湖三民國中的投票站，不少民進黨支持者上前寒暄、加油打氣，也有熱情的支持者排隊與他合照。而前新北市長朱立倫在三重投票時表示，以市民身分來投票，心情格外輕鬆。

+ 3 + 2

【12:01】前總統陳水扁上午到設於台南市政府衛生局林森辦公室的票站投票，全程約10分鐘結束。

【11:50】總統府秘書長陳菊近10時30分前往高雄票站投票，她表示，看到高雄的天氣很好，投票站的人很多，即表示這次投票率應該會很高。此外，國民黨前主席洪秀柱到到台南東區德高國小投票，她也相當關心投票率。看到德高國小投票站大排長龍，她表示非常高興，「投票率高是好事，投票結果代表的民意會更堅實。」

【11:34】台南市安平區、南區等一早即湧入選民排隊投票，投票時間大約10分鐘至15分鐘可以完成。《聯合報》報道，相關選務人員預估，投票率在65%至70%，投票站狀況大致良好。據悉，2016總統大選台南市投票率為65.81%，當年蔡英文贏下第14任總統寶座時，她在台南得票率最高，達到67.5175%。

【11:06】鴻海集團創辦人郭台銘上午偕同夫人曾馨瑩前往台北市東門國小投票。有記者追問郭台銘晚上會在甚麼地方看開票？郭說，他支持的幾個人，票數多他就會去看看，希望不大他就躲在家裏。

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宋楚瑜現身新北淡水投票站。（宋楚瑜競選團隊提供）

【10:30】親民黨總統候選人宋楚瑜上午9時抵達新北市淡水區芊蓁活動中心投票所，隨即進入投票站內投票。他投完票後表示，非常高興台灣在選舉這天這麼平靜，展現台灣民主風範，讓全世界都羨慕。現場有記者詢問為何這次來淡水投票，宋楚瑜表示，「大家都曉得水是甚麼，萬水」。（註：宋楚瑜夫人名叫陳萬水，2012年因癌症病逝。）

【10:21】曾表態「參選總統到底」的立法院前院長王金平在高雄路竹家鄉完成投票。他表示，無法選總統是因緣，內心沒有遺憾，選後準備另覓辦公室，投身社會公益活動，至於以後是否繼續從政，一切順著因緣走。

【10:06】國民黨主席吳敦義上午9時和夫人蔡令怡前往台北市螢橋國小投票，對於民進黨立委余天昨在造勢活動中脫口「死韓粉」一事，吳敦義表示，公眾人物要為自己言論負責，「講了不道德的話，就是作孽」。至於稍晚會南下高雄還是坐鎮中央黨部，吳敦義說，大概在一定時間就會到中央黨部，因為隨時要了解各縣市狀況。

馬英九在票站投票。（中央社）

【09:54】前總統馬英九在寓所附近北市文山區中華衛理公會平安堂投票。馬英九身穿藍色休閒外套，心情顯得輕鬆，並不時與民眾揮手致意，也有民眾與他合影。眾人排隊近半小時後進入投票站。

【09:50】民進黨副總統候選人賴清德上午9時左右，現身台南市大德街廣州宮投票。賴清德表示，歷史上天氣越好，投票率越高，希望大家都能出來投票，所以看到天氣好，心情就好，他透露下午會到台北跟民眾一起等待結果出爐。

蔡英文抵達投票站，笑容滿面。（Reuters）

+ 4 + 3 + 2

【09:36】行政院長蘇貞昌與夫人詹秀齡到新北市育林國中投票，他對於投票秩序與速度良好感到欣慰。他說，看見許多年輕人返鄉投票，也呼籲民眾踴躍投票。

【09:26】民進黨總統候選人蔡英文現身新北市永和區秀朗國小投票站。有民眾想跟蔡英文合照，引起維安關心。蔡英文接受訪問時表示：「今天是投票日，天氣很好，希望全體的公民都出來投票，行使自己的權力，讓台灣的民主更強大，我也希望今天投票的過程能夠順利，謝謝大家。」

【09:23】台北市長、民眾黨主席柯文哲與夫人陳珮騏，7時50分就前往金甌女中投票所排隊投票。柯文哲本來想排第一個投票，卻等了30分鐘，期間也還有民眾大吼表示不耐煩，抗議排隊的行政效率。柯文哲隨後在受訪時表示，上次「九合一」大選排了一個半小時，「今天以為10分鐘就可以走人了」，沒想到還是排了30分鐘，認為效率要提高。

【09:02】多區票站逼滿大批民眾，排隊等候投票。有從中壢東興國中投票站投完票的民眾表示，排隊投票大約花了40分鐘。

+ 2

韓國瑜現身高雄市林園區的普願寺投票站。（Reuters）

【08:22】國民黨總統候選人韓國瑜上午8時5分左右，抵達戶籍地高雄市林園區的普願寺投票站，女兒韓冰站在爸爸身邊。

韓國瑜現身後，大批傳媒蜂擁而上，一度造成混亂，轄區警方隨即出面維持秩序，呼籲傳媒遵守選罷法，韓國瑜則一語不發，未接受採訪。約十多分鐘後，韓國瑜完成投票，與普願寺民眾閒聊片刻。

【08:00】大選投票正式開始。

1月11日，一位選民到台北投票站投票。（Reuters）

今年選舉人數約為1931萬人，蔡陣營核心幹部指出，年輕人投票意願增加，預估投票率會超過70%；韓陣營輔選幹部預估會落在67%左右，跟上一屆差不了太多。親民黨發言人張碩文則估投票率有68%左右。

有台媒在選前預估，本次投票率會比上屆的66%高出許多，若以2012年總統大選投票率74%計算，全台或有近1430萬人投票，118萬首投族，而最多年齡階段是40歲至49歲，達有374萬人，並推算候選人要當選，票數要求700萬票左右。