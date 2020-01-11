【台灣大選．持續更新】韓國瑜蔡英文先後投票　多個票站大排長龍

2020台灣總統大選投票於今天（11日）上午8時至下午4時展開，將選出新一屆台灣總統、副總統與立法委員。此屆總統大選共有三組候選人，分別是1號宋楚瑜、余湘（親民黨/無黨籍）；2號韓國瑜、張善政（國民黨/無黨籍）；3號蔡英文、賴清德（民進黨/民進黨）。中選會預料晚上將完成點票。 投票正式開始後，部分票站外大排長龍，多區排隊等候投票時間約30至40分鐘。截至上午9時30分左右，韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜已先後在高雄市及新北市完成投票。此外，柯文哲、馬英九、王金平、吳敦義、蘇貞昌等政界人士上午也分別現身不同票站投票。

香港01台灣大選專頁

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【1030】親民黨總統候選人宋楚瑜上午9時抵達新北市淡水區芊蓁活動中心投票所，隨即進入投票站內投票。他投完票後表示，非常高興台灣在選舉這天這麼平靜，展現台灣民主風範，讓全世界都羨慕。

【1021】曾表態「參選總統到底」的立法院前院長王金平在高雄路竹家鄉完成投票。他表示，無法選總統是因緣，內心沒有遺憾，選後準備另覓辦公室，投身社會公益活動，至於以後是否繼續從政，一切順著因緣走。

【1006】國民黨主席吳敦義上午9時和夫人蔡令怡前往台北市螢橋國小投票，對於民進黨立委余天昨在造勢活動中脫口「死韓粉」一事，吳敦義表示，公眾人物要為自己言論負責，「講了不道德的話，就是作孽」。至於稍晚會南下高雄還是坐鎮中央黨部，吳敦義說，大概在一定時間就會到中央黨部，因為隨時要了解各縣市狀況。

馬英九在票站投票。（中央社）

【0954】前總統馬英九在寓所附近北市文山區中華衛理公會平安堂投票。馬英九身穿藍色休閒外套，心情顯得輕鬆，並不時與民眾揮手致意，也有民眾與他合影。眾人排隊近半小時後進入投票站。

【0950】民進黨副總統候選人賴清德上午9時左右，現身台南市大德街廣州宮投票。賴清德表示，歷史上天氣越好，投票率越高，希望大家都能出來投票，所以看到天氣好，心情就好，他透露下午會到台北跟民眾一起等待結果出爐。

蔡英文抵達投票站，笑容滿面。（Reuters）

+ 4 + 3 + 2

【0936】行政院長蘇貞昌與夫人詹秀齡到新北市育林國中投票，他對於投票秩序與速度良好感到欣慰。他說，看見許多年輕人返鄉投票，也呼籲民眾踴躍投票。

【0926】民進黨總統候選人蔡英文現身新北市永和區秀朗國小投票站。有民眾想跟蔡英文合照，引起維安關心。蔡英文接受訪問時表示：「今天是投票日，天氣很好，希望全體的公民都出來投票，行使自己的權力，讓台灣的民主更強大，我也希望今天投票的過程能夠順利，謝謝大家。」

【0923】台北市長、民眾黨主席柯文哲與夫人陳珮騏前往金甌女中投票所排隊投票。過程花了30分鐘等待，期間還有民眾大吼表示不耐煩，抗議排隊的行政效率。柯文哲隨後在受訪時表示，上次「九合一」大選排了一個半小時，「今天以為10分鐘就可以走人了」，沒想到還是排了30分鐘，認為效率要提高。

【0902】多區票站逼滿大批民眾，排隊等候投票。有從中壢東興國中投票站投完票的民眾表示，排隊投票大約花了40分鐘。

韓國瑜現身高雄市林園區的普願寺投票站。（Reuters）

【0822】國民黨總統候選人韓國瑜上午8時5分左右，抵達戶籍地高雄市林園區的普願寺投票站，女兒韓冰站在爸爸身邊。

韓國瑜現身後，大批傳媒蜂擁而上，一度造成混亂，轄區警方隨即出面維持秩序，呼籲傳媒遵守選罷法，韓國瑜則一語不發，未接受採訪。約十多分鐘後，韓國瑜完成投票，與普願寺民眾閒聊片刻。

【0800】大選投票正式開始。

1月11日，一位選民到台北投票站投票。（Reuters）

今年選舉人數約為1931萬人，蔡陣營核心幹部指出，年輕人投票意願增加，預估投票率會超過70%；韓陣營輔選幹部預估會落在67%左右，跟上一屆差不了太多。親民黨發言人張碩文則估投票率有68%左右。

有台媒在選前預估，本次投票率會比上屆的66%高出許多，若以2012年總統大選投票率74%計算，全台或有近1430萬人投票，推算過半數當選票數在700萬左右。