【台灣大選】民進黨選前之夜造勢　台閣揆蘇貞昌現身拉票

2020台灣大選倒數最後一天，藍綠都全力衝刺、進行最後一波的造勢活動，蔡英文10日選擇在總統府前面的凱達格蘭大道，舉行選前之夜造勢活動，台灣行政院長蘇貞昌激情開講，直指「台灣最倒霉的是旁邊有中國虎視眈眈」，但北京連豬都管不好，還想要管台灣，台灣只有做自己的主人，才不會香港一樣，要堅持一代代開創的自由民主生活，更要為下一代留下更寬廣的天地，最後三度鞠躬獲全場支持者歡呼。

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隨着時間漸晚，到場支持蔡英文的民眾也越來越多，台總統府前的凱達格蘭大道附近的街道均被人流塞滿，臉書同步直播的在線觀看人數穩定在3萬人以上，主辦單位雖沒打算與韓國瑜前一日（9日）的大造勢拚人數，遲遲未宣布現場共有多少人參與，但從空拍圖來看，人數應與韓國瑜前一日的大造勢相去不遠。主辦單位也跟網友互動，運用在線通訊軟件「計票」，宣布開票日有53萬人票表態將投蔡英文，較2小時前增加20萬。

台行政院長蘇貞昌在造勢晚會上，再提民進黨對台灣民主化的貢獻，籲請選民給予支持。（洪嘉徽／多維新聞）

當主持人點名行政團隊時，與韓國瑜競選高雄市長敗北、台行政院副院長陳其邁，以及文化部長鄭麗君獲得最大的歡呼，接着蘇貞昌粉墨登場，用熟悉的台詞「衝衝衝」，讓台下民眾嗨到最高點。蘇貞昌表示，在台鐵和高鐵上看到很多返鄉青年，讓他非常感動，現在全世界都很關心台灣的民眾，11日做出什麼決定。蘇貞昌回憶，40年前有一群年輕人，為了替台灣人民爭取神聖的選票，付出寶貴的青春；隨着民進黨成立，民進黨和台灣人民，一步一步打開民主的大門，當時勇敢、智慧的台灣人，決定了現在自由又民主的台灣。

蘇貞昌說，香港事件告訴台灣人民，手中的選票多麼珍貴，所以台灣人民要選擇的是，土生土長、堅持民主自由，為大家一起打開民主大門的民進黨，還是選擇親中，跟中共一鼻孔出氣的國民黨，就看人民11日如何做出決定。

蘇貞昌接着細數蔡英文政績，包括經濟變好，股上穩定上萬點，經濟成長率重回亞洲四小龍第一，且嚴格把關，不讓非洲豬瘟進來台灣。他說，在北京當局的壓力下，蔡英文寸土不讓，守住台灣主權，周邊國家紛紛淪陷非洲豬瘟，只有蔡領導有方，讓台灣現在還有豬肉吃，「中國周邊國家通通變成紅的，只有台灣還沒變紅」，現在中國大陸還爆發不明的肺炎，政府嚴格把關，是為了保護台灣人民的健康。

蘇貞昌也拜託支持者，讓民進黨在國會拿下過半的席次，否則改革會有很多困難；台灣這麼多年來一代又一代的發展，才有現在的自由民主，但最倒霉的是，旁邊有中國大陸虎視眈眈，北京連自己的豬都管不好，還想要管台灣，台灣只有自己做自己的主人，才不會像香港一樣，他拜託台灣民眾11日用手中的選票，為下一代人留下更廣闊的天地。

蘇貞昌說，他72歲還這麼努力，也希望支持者堅持下去，讓下一代看到希望，而不是恐懼，讓台灣順利走下去而不是憂慮，隨後帶着行政團隊，三度鞠躬向支持者拜票。