【台灣大選】美媒報美西六千台人返台投票　近三天台入境人數激增

2020年台灣總統及立委選舉今天（11日）投票，選情激烈，不少旅居海外的台灣人選擇返台投票。美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times） 報道指出，台灣駐洛杉磯官員估計約有6,000名旅居當地台灣僑胞返台投票；台灣《聯合報》報道，根據桃園機場入出境旅客預報人數統計資料，投票日前連續3天入境旅客人數都比出境多。

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2020年台灣大選，台灣民眾排隊等待投票。（中央社）

《洛杉磯時報》報道指出，南加州有大批台灣移民定居，根據美國人口普查數據，南加州約有30萬人認定自己是台灣裔美國人；實際上數量可能更多，因為部分僑胞認定自己是華人。台灣駐洛杉磯官員表示，根據兩家飛台灣主要航空公司統計，大選期間賣出返台機票約12,000張，保守估計至少其中50%、約6,000人會在返台期間去投票。

2020總統及立委選舉投票前夕，立榮和華信航空加開班機，協助金門民眾返鄉投票。圖為台北松山機場10日下午陸續湧進人潮。（中央社）

桃園機場統計數據則顯示從11月8日到10日連續3天入境人數均高於出境人數，尤其是9日及10日這兩日，每天入境人數均多於出境人數2萬多人，但11日投票日後反轉，出境人數反而高於入境人數約16,000多人，顯示旅居海外台人返台投票熱烈。