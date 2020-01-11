【台灣大選】日媒：台灣與北京的距離是大選焦點

2020年台灣總統與立委選舉11日投票，日本主流媒體高度關注，台媒《中央社》報道，包括日本放送協會（NHK）、《產經新聞》、《朝日新聞》都認為這次台灣大選的最大焦點是台灣與北京的距離，也就是未來4年台灣要對大陸展現強硬姿態或採融和（親中）的立場。

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日媒認為，蔡英文對北京強硬是她支持度回升的主要原因。（洪嘉徽攝）

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NHK報道認為，與北京保持怎樣的距離成為2020年台灣總統選舉最大的焦點。主張展現強硬姿態的是爭取連任的蔡英文，對大陸採融和立場的則是國民黨候選人、高雄市長韓國瑜，兩方陣營以兩岸政策為最大的焦點進行熾烈的選舉攻防戰。

NHK報道指出，蔡英文因為對北京展現強硬的態度，使原本低迷的支持率回升；韓國瑜為非典型的政治人物，當選高雄市長後曾出訪大陸推銷農產品，在大選中主張要重視並改善兩岸經濟關係，促進兩岸經濟交流以利台灣經濟成長。

《產經新聞》報道則說這次台灣總統大選的焦點是台灣與北京的距離。《朝日新聞》報道指出，北京對香港「反修例」示威者採取強硬態度，助長了蔡英文爭取連任的聲勢，其「守護台灣民主、自由」的選戰主張受到年輕人為主的支持；韓國瑜則是批評蔡英文的兩岸、外交政策讓台灣經濟低迷、在國際上被孤立，主張改善兩岸關係以活絡經濟，支持者主要為軍公教退休人員等傳統國民黨支持者。

NHK另有報道指出，NHK海外頻道11日在大陸播放台灣大選消息時，報道到台灣總統蔡英文投票新聞時，聲音與影響突然中斷、畫面全黑，等到報道韓國瑜投票消息時又恢復正常，NHK認為，這是中共對於處理「不喜歡」報道時的常用手法，證明北京當局對於這次台灣大選繃緊神經。