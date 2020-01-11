【台灣大選】蔡英文票數領先競總湧入5千人　英粉：預估贏300萬票

台灣2020大選開票至今近四個小時，蔡英文穩定領先，競選總部現場票數已過600萬票。蔡英文競選總部表示領先韓國瑜陣營已達百萬票，競選總部外擠滿一起觀看開票的群眾，目測人數約4000名，其中不乏年輕選民以及從香港、日本過來觀選的旅客，蔡英文預計8點召開國際記者會，8時30分抵達競選總部現場。

競選總部一同看開票的支持者歡聲雷動。（袁愷勛攝）

英粉葉小姐對於票數持續拉鋸表示非常開心，她預估蔡英文會大贏300萬票。她相信蔡英文比另外一位候選人更會落實政見，例如長照、年金改革她都非常贊同。

年輕選民黃同學表示自己一直支持民進黨，看到蔡英文領先感動一度想哭。與他一起來到林同學則自認僅是短期英粉，她希望如果蔡英文順利當選也能一直保持現在的理想。

蔡英文競選總部有許多香港觀選的旅客。（袁愷勛攝）

香港屯門三聖區區議員巫堃泰特別來台灣觀選，他表示，自己觀察台灣選舉十年，所以在民調封關前，他就預估蔡英文會贏。對於台灣人想未來的路，他會關心台灣人怎麼樣去更好的監督執政黨，所以他特別關注的是民進黨立委有沒有辦法國會過半，如果不過半要怎麼樣才會過半。他認為，蔡英文贏實際的幫助沒有太多，但對香港會有精神上鼓舞的感覺。此外，蔡英文競選總部也出現許多香港觀選的旅客。