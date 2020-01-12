大馬在台女華僑慘遭斷四肢、切割下體分屍　45歲男疑兇在逃

台灣昨日（11日）傳出一宗駭人殺人分屍案。一名失蹤數日的馬來西亞女華僑，屍體在基隆山區被發現。警方發現她四肢遭砍斷，就連陰部也被割下，分裝成兩個垃圾袋和兩個紙箱棄屍。 警方目前已鎖定一名45歲林姓男子，正追查通緝中。

死者失蹤後，其表哥在網上發布尋人訊息。（Dcard）

綜合台媒報道，死者為一名25歲馬來西亞籍鄧姓女華僑，生前與表哥一同租住在台北市萬華區富民街一處民宅，於台北車站附近從事餐飲工作。



鄧女於1月6日外出後失蹤，其家屬向警方報案。警方昨日（11日）中午在基隆山區發現其屍體，發現鄧女四肢皆遭人以利器切除，陰部也被割下。兇手用棉被將屍體包裹後分裝在2個垃圾袋和2個紙箱內，棄屍於林間。

涉嫌對大馬女華僑分屍的林姓男子。（聯合報）

疑兇涉嫌在家中肢解死者

警方鎖定死者住處對面的45歲林姓男房客有重大嫌疑，經進一步調查發現，林男案發期間曾多次搬運垃圾袋、紙箱出入住處，事後再租借汽車將死者屍體運到基隆山區拋屍。

據了解，警方6日受理死者失蹤案後展開查訪，事前曾致電聯絡林男，當時林男稱願意配合，還裝作很關心案情。警方7日上午進行查訪時，林男面對詢問仍表現十分冷靜，若無其事地回答警方問題。

但警方首次查訪時，林男房內傳出陣陣松香水及殺蟲劑味道，加上監視器畫面顯示林男形跡可疑。警方7日傍晚再次進行查訪時，林男已逃逸無蹤，警方則在屋內採到部分死者血跡反應，推測死者6日失蹤後，林男花費一夜時間，在家中肢解死者。

林男目前仍在逃逸。台北警方已公布其照片追查通緝，並提醒民眾注意。