【台灣大選】立委任期即將換屆　蘇貞昌循例率內閣提總辭獲慰留

應1月11日台灣立委選舉結果，台灣立法院新一屆的立法委員將於2月1日正式上任，台行政院長蘇貞昌依循「憲政慣例」，於今天13日率領內閣提出總辭，惟蘇貞昌已確認獲蔡英文慰留。

台行政院於13日下午召開臨時院會，處理內閣總辭事宜。（台灣行政院提供）

台灣行政院1月13日舉辦臨時院會，發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）證實蔡英文、蘇貞昌已於13日中午會面，蘇貞昌並已當面向蔡英文提出總辭。據Kolas Yotaka轉述，在「蔡蘇會」上，蘇貞昌恭喜蔡英文高票當選，基於台灣憲政慣例，蘇貞昌也當面向蔡英文提出總辭，並對蔡握有的閣揆人事權表示「尊重」，蔡英文則當面感謝蘇內閣的「有感政績」，當面提出慰留。

行政院發言人Kolas Yotaka向在場記者轉述蘇貞昌在臨時院會上的發言。（洪嘉徽／多維新聞）

蘇貞昌獲蔡英文慰留實不讓人意外，日前蔡英文即在1月10日的勝選之夜向蘇貞昌表達感謝之意，於造勢場上稱「特別謝謝蘇貞昌院長領導的行政團隊，在短短一年的時間，把過去三年打下的基礎，做出了有感政績。」顯示蔡英文能夠順利連任，蘇貞昌的施政風格功不可沒。

Kolas表示，在甫召開的行政院臨時院會上，蘇貞昌除了與閣員同時簽署總辭的公文，更轉達蔡英文對行政院團隊的肯定，並期勉行政院團隊「繼續努力做出更多的成績，福國利民」，但基於憲政慣例，總辭案公文已完成簽署，並派專員將公文送至總統籤核。

台灣行政院13日下午召開臨時院會，提出內閣總辭，行政院長蘇貞昌簽署總辭案。（中央社）

面對記者連番詢問台行政院閣員是否將「微調」，Kolas Yotaka則多次重申，行政院各部會人事權是「蘇院長的職權」，但「蘇院長期勉在場同仁，繼續努力繼續打拼」，並沒有直接回應內閣是否將出現人事異動的詢問。

台總統府發言人張惇涵也於13日表示蔡英文已於13日中午與閣揆蘇貞昌會面，蔡英文非常感謝蘇內閣團隊這一年的努力，雖然基於憲政慣例，內閣須在這時間點提出「總辭」，但蔡英文也已當面向蘇貞昌提出慰留，「希望蘇院長能繼續領導行政團隊」，盼蘇能夠繼續帶領行政團隊，讓政府能在當前台灣面對各項內外挑戰下，穩健有效能的推動各項施政。