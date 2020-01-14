學者張亞中宣布參選國民黨主席　稱放棄九二共識等於丟棄立場

2020年台灣大選，國民黨在總統及立委選舉大敗，黨內興起檢討聲浪，除了中世代政治明星、連任立委的蔣萬安、江啟臣相繼表明請辭中常委，知名統派學者張亞中也於1月13日宣布角逐下任國民黨主席，並在個人臉書感歎國民黨已經退到懸崖邊緣。

台灣大學政治系教授張亞中在Facebook寫到，「中華民國與國民黨的命運是否像南宋最後一個皇帝一樣，被元朝的追兵追到了懸崖邊緣，前有大海，後有追兵，我們難道只能跳海？」，「已經被逼到懸崖邊緣」。

孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中宣告參選國民黨主席，並稱將公布未來與中國共產黨尋求《創造兩岸和平備忘錄》的草案。（廖士鋒／多維新聞）

張亞中先是批判民進黨祭出黨產條例等手段攻訐國民黨，同時以「中華民國台灣」把中華民國偷天換日，後再自言「國民黨是該敗的，因為黨很早就不在意黨的理念已經被淘空了，黨的理想已經蒼白了，庶民黨員只能白費力氣地用狂吼去作戰，權貴高層以為只要手牽手營造一下大團結，就可以僥倖贏得選票」；「黨把希望寄託在英雄式的領導騰空出世，幻想着不用大力氣改革，一覺醒來，天下就可以太平」。張亞中沉痛表示，「這樣的我們，如何能不敗？這樣的黨，這樣的藍軍，如何不潰不成軍？」

面對「黨與國家這個瀕臨滅亡的時刻」，張亞中以三項立刻的承諾，宣告參選國民黨主席。第一，立刻重建整個黨的組織，打掉重練，讓國民黨成為一個有着年輕朝氣的政黨。第二，立刻重建黨與國家的論述，讓中華民國與中國國民黨能回覆到那個屬於年輕人，為全民福祉，追求公義而奮鬥的黨；第三，立刻與對岸開始談判一個不矮化國格，不自失立場的《創造兩岸和平備忘錄》，以喚回台灣青年人對國民黨的信任，重聚人心，贏回國民黨的存在價值與尊嚴，贏回中華民國。

至於何謂《創造兩岸和平備忘錄》？張亞中示意將盡快公布草擬中的未來與中國共產黨尋求《創造兩岸和平備忘錄》的草案，宣稱已做好了完整的規劃。

張亞中宣布角逐國民黨主席後，續在一場電台專訪中表示，「現在年輕族群對國民黨核心的不信任、認為國民黨會賣台」，但他要反問「國民黨怎麼會賣台？」張亞中認為，國民黨需跟民進黨辯證愛台灣的方法，他相信民進黨也愛台灣，但「抗中保台」的結果其實是「抗中害台」，並重申「與中國和平相處，這才是真正的護台」。至於近年來國民黨內存在一些討論，諸如是否改名或要放棄九二共識，張亞中認為此舉看起來雖像是讓國民黨往中間靠攏，迎合台灣大眾，但「其實是丟棄了黨的基本立場跟原有選民」。

針對國民黨內青壯派有聲音呼籲當選不分區立委的吳斯懷應請辭，張亞中在專訪中回應「必須有合法性」，指稱國民黨政黨票的支持者中也有支持吳斯懷的，國民黨大敗責任不在吳斯懷，況且吳斯懷是經過選舉合法產生，「政黨不能拋棄盟友，要捍衛吳斯懷應有的法律權利」，但「國民黨的不分區產生制度需要檢討」。