【台灣大選】否認會向陸洩密　國民黨準立委吳斯懷：若有就關到死

2020台灣大選11日落幕，國民黨除了未能重返執政，立法委員選情亦不容樂觀。其中，退將吳斯懷雖然當選不分區立委，但卻成為黨內檢討的對象之一。原因是他在選前就引發外界疑慮，認為依據他過往的言行，若當選恐向大陸洩密，造成國安問題。部份黨內人士認為吳影響了國民黨整體選情。 黨內多位青壯派議員日前呼籲，吳斯懷應辭去國民黨不分區立委資格。對此，吳受訪時說，若國民黨中央認同他離開就會變好，就叫他離開。他也強調，假想敵是中國大陸解放軍；若他進立法院洩密，就把他關到死。

吳斯懷回應外界疑慮表示，若他進立法院洩密，就把他關到死。（資料圖片）

吳斯懷周二（14日）接受《自由亞洲電台》訪問時表示，他要反問這些中生代的民意代表，「吳斯懷辭掉不分區立委，國民黨就會變好嗎？」如果答案是肯定的，連國民黨中央黨部也認同這答案，就叫他離開，他毫無怨言。

吳斯懷說，從軍44年的磨練，會服從國民黨中央的任何決策，青壯派的聲音他聽到了，予以尊重；國民黨是百年大黨，雖然現在疲態顯露，但仍有民主自由多元聲音的優良傳統。希望多元的聲音要更理性，而不是把責任都由吳敦義一人扛起，或是將責任轉移到他身上。

雖然曾被外界冠上「親中」立場，但被問及台灣的假想敵是誰時，吳斯懷直言是「中國大陸解放軍」，強調這沒有迴避空間；他也認為，追求統一跟反共不會牴觸，強調若在統一之前中國大陸對台動武，台灣要有自保能力，讓對岸不敢輕易動武。

吳斯懷比喻，兩岸關係是跳探戈，要進兩步退一步，但民進黨是一步都不前進，而且也不退，強調兩岸目前應該先和平發展，但絕對不搞台獨。他又說，絕對贊成檢討九二共識，坦言國民黨的弱點是，明知道論點對台灣最有利，但不敢大聲辯護，反而死咬那4個字、8個字，沒有說服台灣人民的論述；九二共識要有更深化解釋，但絕對不是拋棄，「難道要搞台獨嗎？」

吳斯懷（右下）曾到大陸出席公開活動時，在台下聆聽國家主席習近平講話。（央視截圖）

呼籲大陸不要只有經濟惠台

吳斯懷在專訪也提到，外界認為他在2016年聆聽大陸國家主席習近平談話有爭議，但在那之前，他曾到中國大陸演講，提及8次「中華民國」，還拿青天白日滿地紅旗拍照，沒人反對他，甚至還對他比大拇指。

外界擔憂吳斯懷擔任立委後恐有洩密隱憂，但他強調，如果進到外交及國防委員會有洩漏機密的事實，就把他「關進去，關到死」，他一頓飯都不吃只喝水，活幾天算幾天，強調不會對不起中華民國。

他呼籲，中國大陸要改變對台政策，不是只有經濟上惠台，年輕人就會相信你，要從網絡了解年輕人跟他們的憂慮，而非以利誘之；不是軟的更軟，硬的更硬，中國大陸要設法降低台灣人的焦慮跟不確定感。

（中央社）