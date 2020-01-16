【2020台灣大選．觀察】國台辦的「四大不變」

11日，蔡英文以台灣選舉史上最高票當選總統：817萬，這數字公布的當天跌破太多媒體人眼鏡，也讓大陸網友炸開了鍋。選舉結果公布的那天晚上，內地媒體以「蔡英文成功連任台灣地區領導人」推出新聞，但底下的留言區塊中，不少微博網民跳出來「補充內容」──何止連任，800多萬台灣民意，破天荒的歷史紀錄。

更有甚者，則衝去國台辦微博底下留言，其中不乏「過去十多年對台政策失敗」、「三十一條惠台政策應結束」等情緒性留言，國台辦微博留言區一度關閉。而不消幾小時後，大陸自媒體陸續推出了這樣的文章：「為何台灣離大陸越來越遠」、「蔡英文連任，台灣經濟將自尋苦果」等。太多大陸網民表示，和平統一時代結束，這樣的情緒縱使中共想「刪微博了事」恐也於事無補。

11日晚上，蔡英文在台北競總外和民進黨副總統候選人賴清德（左）、現任副總統陳建 仁（右）一起向全台支持者致意，感謝選民相挺。（中央社）

大陸對台政策會否改變？兩岸經貿協議（ECFA）能持續嗎？陸客自由行會否恢復？兩岸未來，是會現出曙光，還是更加風聲鶴唳？這些問題，不只兩岸媒體關注，各地的台商圈子也在討論。

選舉結果揭曉的那天深夜，國台辦發出聲明表示，「我們的對台大政方針是明確的、一貫的。我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針。堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」

這樣的聲明普遍被評為「太制式，沒有新意」，媒體人大多認為國台辦面對這個選舉結果「在收到更進一步指示前，也只能如此老調重彈」，所以人們都在等數日後的國台辦記者會。終於，1月15日，國台辦召開例行記者會，眾家媒體摩拳擦掌，但是國台辦的回應，並沒有出現部分媒體人所期望的「爆點」。

11日下午，民進黨支持者在蔡英文競選總部外揮舞旗幟，關注開票情況。（中央社）

在記者會上，國台辦發言人馬曉光提出四個要點：其一，堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，「撼山易，撼九二共識難」；其二，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅；其三，台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展是無法阻擋的潮流；其四，台灣的前途在於國家統一。

至於「武統台灣」在大陸輿論升高的現象，馬曉光表示，「因為這是被民進黨與台獨勢力的倒行逆施逼出來的。」整場記者會看下來可以明確發現，在台灣817萬「民主民意」下、在大陸「武統台灣」的情緒下，大陸政府，依舊保有「四個不變」。

第一，和平統一不變。台灣民間想象中的中共專制極權，人民的民意很難起到作用，但其實近年大陸政府的兩岸政策一直遭受民意抨擊，國台辦被諷為「跪台辦」，「惠台政策」亦不斷被污名化。

2010年ECFA談判台北會商，海基會副董事長兼秘書長高孔廉（右）與海協會常務副會長鄭立中（左）握手。（資料圖片）

此次大選甫結束，一向被視為「民粹媒體」的《環球時報》總編輯胡錫進，在短時間內陸續發表了三篇文章，從民進黨、美國角色等面向出發，告訴大陸民意「為何武統對當今中共而言，還不是一個優先選項」，嘗試紓解大陸網上的武統情緒，這也側面反映出大選後大陸政府所承受的輿論壓力。

自然，中共的體制使這些情緒民意無法左右政策走向。縱使大陸輿論吵鬧得再兇猛，國台辦在記者會上仍舊表態，兩岸雖制度不同，但不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，「和平統一、一國兩制是四十年以來是中共始終堅持的對台基本方針，是實現國家統一的最佳方式。」

從和平統一轉向「武力統一主導」，這種根本方針的大轉變前提是兩岸已經出現太大的變量(如台灣政府宣布台獨、美國介入明顯等等)。而此次大選雖然讓中共「失了面子」，但這也就是人們短期的情緒變化。僅僅是一場大選，中共並不認為兩岸關係的方針該有根本性改變。

國台辦發言人馬曉光15日回應說，兩岸關係必須堅持「九二共識」，「撼山易，撼『九二共識』難」。（中央社）

在此前提下，中共的第二個不變，就是兩岸交流前提不變。因為習近平的「兩制台灣方案」以及香港因素，加上選舉利益，民進黨將九二共識直接與「一國兩制」畫上等號，阻斷了「兩岸關係處理不好」之罵名，也抹紅了國民黨，然而這些台灣內部的「小打小鬧」顯然中共不會在意。

國台辦在蔡英文得到800多萬民意支持後，仍舊堅持九二共識，甚至強調「撼山易，撼九二共識難」，一是告訴國民黨「別因選輸放棄九二共識」，保留了國民黨往後在兩岸交流上的基礎，二是告訴台灣政府──台灣不能因為單方面的內部政治，就想動搖兩岸談判基礎。「九二共識」是過去兩岸政府共同商討、確立的交往基礎，除非兩岸政府找到另一個共識，否則仍是「定海神針」。

中共的第三個不變，是反對台獨的力道與底線不變。國台辦在記者會上表示，若兩岸官方要和平對話，「台灣要承認我們是一家人。只要承認一家人，別的問題都好說」。言下之意，「不論先前立場為何，只要承認兩岸同屬一中，都願意與之交流」，這與過去四年大陸對民進黨的喊話一致。但是對於台獨，則用「台獨是絕路」把底線畫的非常明確。

2015年1月29日，兩岸經濟合作委員會在台北開會，圖為兩岸代表握手。（中新社/資料圖片）

中共的第四個不變，就是對台經濟政策不變。此次國台辦記者會對眾人所關注的「ECFA存續與否」做出回應，「ECFA得來不易，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而復失」，這一友善的回應已經安撫了部分台灣民眾。ECFA、惠台三十一條等都屬於長期的兩岸民間政策，中共習慣於長期戰略考量，政策基本都有延續性，且在大陸領導層的思維中，這種民間交流對於長久的兩岸關係是正面助力，不應改變。

「你（台灣）選你的，我（大陸）還是那個態度：該來的台灣青年歡迎，該做的惠台政策持續。至於國際組織與台灣邦交國，那還是該怎麼做、就怎麼做」──這是此刻中共的真正心聲，軟的態度有、硬的底線亦在。

整體來說，台灣為了超過810萬的民意或喜或憂，民進黨也暗自期望大陸因為廣大民意而放軟態度，也因此蔡英文在當選後的演說、以及接受BBC採訪時，一再呼籲大陸「正視現實，看到民意」。但對中共而言，蔡英文高票連任是多種因素使然，「時間站在大陸這一邊」，兩岸關係的核心在於大陸發展勢頭，而不在這些短期的政治與情緒變化。

習近平去年提出，要探索「一國兩制台灣方案」。（資料圖片）

大陸對台這樣的一以貫之，不是基於「期望民進黨連任」或「期望國民黨上台」，更與台灣人民的各種小情緒無關。2019年年初習近平「探索兩制台灣方案」，被視為是蔡英文「撿到槍」的開始，更讓一些人嘲笑「中共是國民黨助選員」，但這一些小口水戰，從不在中共的對台考量中。

中共對台，是放在「中華民族偉大復興」一整體架構下來衡量，其中有現實的實力問題、更有大陸領導層濃厚的歷史使命感。不論台灣今天出現第二個國民黨、或第三個民眾黨，當中國崛起、國際實力奠立後，解決台灣問題就會擺上日程。台灣在看待中國大陸的對台策略時，往往未放在未來數十年的長遠脈絡下，而是以「今天國民黨輸、明天民進黨贏」來推斷中共下一步，因而誤判中共態度。

此次選舉後中共「一切未變」，但這「未變」背後是中共的實力自信，因此才有「反正蔡政府也不敢大動作改變兩岸現狀」之判斷，這反映出中國大陸在兩岸關係上的主動權。而風光連任的蔡政府，高興歸高興，此刻恐怕也需惦量──在呼籲「中共該正視台灣民意」之時，台灣是否有足夠底氣，足以應對「維持現狀」下的處境？