【台版陳同佳】搶劫錶行案港府拒司法互助　台中檢方仍依法提訴

台灣林姓男子涉嫌於去年10月，在香港尖沙咀搶劫一間鐘錶店並潛逃回台灣，其後在台中被抓獲歸案，惟台中地檢署事後透過法務部向香港提出司法互助請求被拒。 台媒報道，中檢在補強證據後，已於周五（17日）依強盜罪起訴林男，並由法院續押。

事發後，尖沙咀錶行門外地面遺下一支假槍。（賴雯心攝）

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據起訴書指，29歲的林男在去年9月28日前往香港位於尖沙咀彌敦道的鐘錶店「經典時計」勘查，然後返台後準備數日。林男在同年10月5日下午再度搭機前往香港，並先到旺角一間模型店，購得一把仿Glock 17黑色空氣槍。林男翌日預藏空氣槍，並乘搭的士前往「經典時計」，入內後先是佯裝購買ROLEX名錶，讓店員將各價值99萬港元的2隻手錶取出試戴。林男見店員站在門口難以逃離，遂拿出空氣槍指向店員再逃跑。雖然林男一度被店員擋下，但最終仍衝撞後逃逸。

林男在犯案當天下午乘搭飛機返回台灣，在高雄市一間當舖變賣贓物，得手280萬新台幣。台中地檢署接報後於同年11月11日將林男逮捕歸案，並查扣270萬元新台幣現金及另外6隻名錶。

報道引述台中地檢署檢察官指，林男被依強盜罪嫌羈押後，檢方向香港請求司法互助，但香港方面以「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕；與此同時，檢方通知受害鐘錶行可依意願就案件赴台提供資料，但經台灣檢警以各種方式多次聯繫不果，甚至透過香港的律師前往鐘錶行尋找負責人亦不獲回應。

台中地檢署與刑事局中部打擊犯罪中心偵破林姓男子赴香港等地強盜案，查扣不少贓證物。（中央社）

報道指，台中地檢署檢察官尋求突破、補強證據，依據香港警務處在案發第一時間提供的情資、證人證詞、查扣證物等證據，在周五依強盜罪縑起訴將林男，經移審至台中地院訊問後，裁定羈押續審3個月。

（中央社）