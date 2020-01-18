【武漢肺炎】嚴防病毒入境擴散　台疾管署加強檢疫並擴大通報範圍

武漢衛健委18日通報，增加新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例4宗，目前確診45宗。此外，在泰國和日本也出現了3宗確診病例。 為防堵病毒入境或擴散，台灣疾管署除嚴格機場檢疫外，也於17日去信醫療界，要求曾前往大陸，即使沒有去過武漢的人士，因發燒及呼吸道症狀求醫，醫療機構亦要通報，並加驗新型冠狀病毒。

農曆春節假期即將來臨，台商、學生可能頻繁來往兩岸。台灣方面認為，新型冠狀病毒目前感染源不明，且可能有人傳人風險，疾管署提早整備防疫作為，希望及早偵測病毒、避免在台灣擴散。

疾管署副署長莊人祥表示，一周前已針對台商、兩岸旅遊往返議題舉行跨部會會議，邀集經濟部、教育部等相關單位，提前部署衛教資料，透過管道傳達給台商和學生，讓他們在回台前就了解如何避免感染新型冠狀病毒，如做好個人衛生、避免接觸禽鳥和野生動物、不要去市場等。

莊人祥還說，武漢直飛台灣班機都有登機檢疫，且特別提醒乘客，如果去過武漢，返台後14天一定要特別注意有沒有呼吸道症狀，有的話應就醫並說明旅遊史或通報防疫專線，由專人引導就醫。如果不是武漢直飛班機，機場的發燒篩檢站如果攔截到「任何一個」發燒旅客，都會加問有沒有武漢旅遊史，不希望有漏網之魚。

莊人祥表示，入境台灣後，如果民眾因呼吸道症狀就醫，又有武漢旅遊史，會依照流程進行通報。但為了嚴密監控，疾管署17日晚間發布致醫界通函，說明有大陸旅遊史但沒有武漢旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者、及不明原因肺炎群聚感染的加強通報條件。

根據致醫界通函，醫療院所應加強以下幾類疑似個案的診斷通報，包含原先符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，有武漢旅遊史的病患；以及有大陸旅遊史，但沒有武漢旅遊史的急性呼吸道感染病患，如符合新型A型流感通報定義（發燒、咳嗽、肺炎），須通報「新型A型流感」。

致醫界通函也指出，對於不明原因肺炎病患，特別是有群聚現象，或職業為醫療照護工作人員，須加強通報「不明原因肺炎」。

（中央社）