星宇航空客艙曝光　BMW團隊設計型格又寬敞　23日首航一票難求

台灣星宇航空1月23日開航倒數，當天澳門、峴港、檳城三航點齊發，首航班機一票難求。星宇昨天（17日）「開箱」A321neo座艙及機艙設備，讓媒體實際體驗內裝設計，其中商務艙首創窄體客機可全平躺，就連身高208公分也能完全躺平，大地暖色系要打造「家」的舒適。

澳門、峴港、檳城首航機 機位已賣完

籌備兩年多，星宇航空23日首航當天，星宇航空董事長張國煒將親自執飛桃園—澳門來回航班（JX203、JX204）。澳門、峴港、檳城首航機位已賣完，只剩當天第二、三班還有零星機位，緊接著4月6日將再開航菲律賓宿霧，預計1月20日開放官網和App售票。

星宇航空三號機今天上午回台，整備後就將加入1月23日首航行列，星宇下半年將再有三架飛機交機。星宇航空公關長聶國維說，下半年將再規畫開航東北亞、東南亞航線，現正在爭取最好的時間帶。

星宇航空A321neo配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。機艙設計由BMW集團旗下的Designworks設計團隊操刀，以「舒適如家」為設計主軸，機艙主色調概念名為「雅仕純茶Pure Tea」，商務艙沉穩色系展現尊榮感、經濟艙以明亮大地色營造寬敞空間感，隔簾使用溫暖沉靜的色調。

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全台首創窄體客機全平躺商務艙座椅

雖然A321neo是窄體客機，卻是台灣首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長可達82吋（208公分），主視覺以浩瀚宇宙星際為靈感，座椅外觀則是Designworks建議使用的銀色光澤展現科技感，搭配高雅深色坐墊、玫瑰金金屬收邊，座椅之間還有隔板，讓旅客在飛行途中保有隱私。

商務艙頭靠旁邊則增設控制面板，有一「鍵」豎直椅背的設計，4段亮度閱讀燈，機上娛樂系統則具備15.6吋1080P高畫質顯示器，可以戴上防噪耳機，享受個人空中劇院，並有免費Wi-Fi服務隨時接收訊息。而星宇在評選椅墊及頭靠過程，將評選座椅全數運到於星宇總部，由星宇員工參與試坐。

經濟艙也有Wi-Fi 雙腿可舒服伸展

經濟艙部分，整體採用明亮色系搭配俐落及簡練的外型，新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間，讓雙腿舒服伸展，也可避免膝蓋頂到前方椅背的不適，搭配窄體機少見高質感皮質頭靠，不用自備頸枕也能舒服入睡，也提供免費文字訊息Wi-Fi服務，不睡覺也不會無聊。每張座位皆備有個人機上娛樂系統，10.1吋720P高解析度螢幕，是全台最大，螢幕下方設置USB及單孔耳機插座，亦方便旅客使用個人耳機享受影音娛樂。

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