中共2020對台工作將強化兩岸青年交流　惠台措施須「精準有實效」

以「抗中保台」以核心號召的蔡英文，在台灣2020年總統大選成功連任，邁向執政下半場，外界關注大陸對台政策是否急遽轉向。1月19日，中共中央召開年度對台工作會議。中共對台工作二把手、全國政協主席汪洋表示，2020年台海形勢「更加複雜嚴峻」，要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動。

汪洋指出，對台工作要精準施策，提高惠台政策實效，要大力推動兩岸青年交流，更強調要確實履行對台工作的「政治責任」。

汪洋在中共2020年對台工作會議上強調要加強兩岸青年交流，並要求對台系統履行政治責任。圖為汪洋在2019年12月前往四川涼山彝族自治州調研脱貧攻堅工作。（新華社）

對此，台灣陸委會於19日晚間火速回應，強調兩岸良性互動發展是雙方的責任，不能將單邊意志強加於對方。台灣已明確反對「一國兩制」，北京當局應反思長期以來脱離兩岸現實之對台作為並非正確途徑。呼籲大陸唯有面對現實、秉持「和平、對等、民主、對話」方是掌握後續發展的重要關鍵。

陸委會重申，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是不爭的事實。我政府依據《中華民國憲法》、《兩岸條例》及其他相關法律，處理兩岸事務，堅定捍衛國家主權及民主自由，維護兩岸和平穩定現狀，已展現最大善意，絕對不會再有絲毫妥協與退讓。」

據悉，一年一度的中共對台工作會議是觀察大陸對台政策的窗口，一般都在1月底和2月初農曆春節前舉行。而今年剛好是台灣大選後，故格外受關注。

1月19日，2020年對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。（新華社）

據新華社報道，汪洋在會議上強調，2020年台海形勢更加複雜嚴峻。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹「和平統一、一國兩制」方針。要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要堅持一個中國原則，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動。

談到惠台措施，汪洋表示，要精準施策，提高惠台利民政策舉措的實效，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展和保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。要大力推動兩岸青年交流，為台灣青年來大陸學習、實習、創業、就業創造更好條件。

汪洋也提到對台幹部工作，他強調，各級黨委要進一步提高政治站位，切實履行好對台工作的「政治責任」。對台工作系統要加強幹部隊伍建設，切實改進工作作風。

台陸委會重申，台灣已明確反對「一國兩制」，並強調兩岸良性互動發展是雙方的責任。（楊家鑫／多維新聞）

值得注意的是，大陸對台政策並沒有因為蔡英文勝選而大幅轉變，依舊強化「操之在己」的部份，強調惠台措施必須「精準有實效」，要大力推動兩岸青年交流，有針對被視為蔡英文勝選因素的台灣青年之意。

會議並進一步對涉台系統加強「問責」，搭配中共中央巡視組1月10日曾指出，中共中央台辦有「履行職責使命不夠到位、防範廉政風險不夠到位，存在形式主義、官僚主義問題。」看來大陸對台系統未來幾年「皮要繃緊一點」了。