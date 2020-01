【中緬聲明】兩岸的自我設限　是否會將彼此越推越遠？

中國大陸與緬甸18日簽署共同聲明,大陸外交部公布的中文版本聲明中,寫入「緬方重申堅定奉行一個中國政策,認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部份,支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措」。

過去北京與他國的聲明中,多以「台灣是中國不可分割的一部份」表述,此次挑明說出中華人民共和國,並把台灣與西藏新疆共同並列的做法,引起台灣朝野批判。

緬甸外交部發布的英文版本聲明仍顯示,台灣是「中國」不可分割的一部份,而非大陸外交部所公布的「中華人民共和國」。(Facebook@緬甸外交部)

雖然台灣有部份輿論與傳媒指出,緬甸外交部在其官方臉書貼出的聲明,只有提到台灣是中國的一部份(The Myanmar side reiterates its firm commitment to the One China Policy and supports the efforts of China to resolve the issues of Taiwan, Tibet and Xinjiang, which are inalienable parts of China),而非中華人民共和國,據此揶揄大陸官方加油添醋、刻意操作不實的中文翻譯。然而,國際間不同國家簽署的共同聲明,都會經過簽署各方的檢視與同意才會發布,因此,大陸的中文版本聲明,照常理而言是經過緬甸官方同意後才能發布。即便真是大陸的加油添醋,那也是緬甸認可的。

事實上,自從蔡英文在1月11日的台灣大選中順利連任後,兩岸關係的前景就蒙上了更多問號。原因在於,蔡英文此次以破紀錄的817萬票、超過265萬票的差距擊敗國民黨所提名的韓國瑜,被認為台灣社會至少有將近6成民眾認同蔡英文的「抗中」、「芒果乾」(亡國感)戰術,選舉結果代表了「民氣可用」,因此選後蔡英文在接受英國廣播公司(BBC)專訪時,不但強調「中華民國台灣」的說法、更說大陸侵略台灣將付出很大代價、台灣已做好戰爭準備等言論,被視為欲挾台灣新民意與大陸抗衡。

然而,中國大陸對於台灣的新民意,並未給予太多回應,多仍只是老調重彈,強調對台灣青年的交流工作。但針對蔡英文的一系列談話,大陸則是表明「撼山易,撼九二共識難」、「分裂國家註定遺臭萬年」、「台灣從來不是一個國家,台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實,只能頭破血流、身敗名裂」,甚至武統的言論也被越來越多人討論。

此次,中緬共同聲明是近年來首見,大陸在與他國簽署共同聲明或建交公報時強調台灣是中華人民共和國的一部份。過去,1970年代台灣在國際上節節敗退、大陸接收許多台灣原本邦交國時,多有台灣是中華人民共和國不可分割的領土等論述;1982年的中國大陸憲法也將該論述寫入。約略自1990年代後,兩岸關係某種程度上趨向和緩,變成以「中國」取代中華人民共和國,以「一中」原則等相對模糊的論述放入聲明,直至中緬此次聲明再度發生變化。

蔡英文認為民氣可用,但是否會因此讓兩岸越走越遠、產生更多不良的影響,是其未來制定兩岸政策必須謹慎思考的。(洪嘉徽攝)

對蔡英文與民進黨政府來說,他們希望中國大陸能夠正視台灣的最新民意,以及所謂兩岸能夠正常交流的希望;但對大陸而言,是蔡英文先講出了不利於兩岸互動的言論,過去4年又拒不承認「九二共識」,加以國民黨現在都出現了拋棄「九二共識」的聲音,因此更不能在此時示弱或示好,藉此機會表明大陸所稱的中國就是中華人民共和國,打破原有兩岸交流的模糊性。既然蔡英文說台灣已是獨立的國家、名字叫做「中華民國台灣」,那中國大陸也就不再遮掩,直接將台灣納入「中華人民共和國」的麾下。

但是,雙方這種自我圈地設限的言論與做法,對於推動或恢復兩岸正常互動,不會有正面幫助。緬甸剛好是習近平今年首度外訪、又與中國大陸關係密切的國家,如此聲明毫無問題。但若是中美或中日之間,大概就較難出現。大陸此舉應是在回應蔡英文一系列的論述,但會不會變成新常態,仍待時間檢驗。不過雙方都更應該以開闊的心胸去處理兩岸問題,而非自我設限,否則將有很大的機會把彼此越推越遠。