【2020台灣大選】陳水扁退出政壇　「一邊一國行動黨」宣布解散

將台灣前總統陳水扁奉為精神領袖的台獨政黨「一邊一國行動黨」自2019年8月18日創黨，經歷2020年大選挫敗後，於1月20日（周一）透過Facebook公告，經工作會議法定程序確認通過，已正式作出「解散」之決議。

2020年大選，「保外就醫」的陳水扁頻頻越紅線，為候選人站台。（取自一邊一國行動黨Facebook）

2020年台灣大選於1月11日落幕，「一邊一國行動黨」不但區域立委全軍覆沒，政黨票得票率更只獲得1%，對於這樣的「敗選結果」，陳水扁於1月12日發表聲明，自言身為「一邊一國行動黨」的園丁，有心澆水，卻讓這顆新生小樹枯萎，深感愧疚，特別請辭「澆水園丁」一職，更強調自忖無能再為黨、為台灣奉獻心力，宣布從此退出政壇，「謝謝了！再見了！」

隨着陳水扁的離去，許多陳水扁追隨者也跟著退出「一邊一國行動黨」群組，追隨精神領袖選擇「放手」。

台灣大選「一邊一國行動黨」慘敗，陳水扁於1月12日宣布退出政壇。（中央社）

據「一邊一國行動黨」Facebook公告，「一邊一國行動黨」1月19日於黨中央舉行「中央會議」，正式作出「解散」決議，停止一切固定資產處分，並停止收受黨費、政治獻金，任何以「一邊一國行動黨」名義所做的募款、私下串聯等動作，皆不屬於該黨的行為，亦不為其背書。

「一邊一國行動黨」表示，已成立「善後小組」進行後續政黨解散的作業，所有領薪的工作人員即日停止續聘，唯行政會計因需處理2019暨2020年的會計帳目、監察院政治獻金與支出申報，以及向法院註銷法人登記等作業，因此決議將其續聘至所有後續作業處置完畢，正式完成解散作業為止。

「一邊一國行動黨」也向所有支持者致上最高的敬意、謝意與歉意，「留得青山在，示意會秉持相同的精神走下去，未來持續為台灣一起努力打拼」。

宣布退出政壇的陳水扁，也在聯絡群組上發出一張圖，內容寫著「黨沒有了，人在心在台灣在」，表達自己的心聲。