台年度政府總預算三讀通過　蘇貞昌親赴立院致謝

隨着台灣立法院於今天（20日）三讀通過2020年度台灣政府總預算，歲出減列約新台幣246億元，刪減比例約1.17%。台行政院院長蘇貞昌也於預算三讀通過後，循往例前往台立法院向朝野立委表達感謝之意。

在政府總預算三讀通過後，台灣行政院院長蘇貞昌與民進黨立委們合照，為第九屆第八會期劃下句點。（譚英瑛／多維新聞）

針對最新民調對蔡政府與行政團隊的肯定，蘇貞昌在受訪時表示，執政4年，民眾願給予高度肯定，這都是蔡政府4年來一起努力打拼，而行政團隊努力回應民意，並且接地氣的結果。蘇貞昌也感謝立法院對行政部門的大力支持，以及人民的信任，而他與行政團隊將更努力來回應人民期待。

這次有45位立委未能續任，「畢業生」們紛紛在議場合影留念。（李俊俋＠Facebook）

當被問到部分委員即將屆滿離任，蘇貞昌除了大力感謝朝野立委外，更重申「人生的劇本早已寫好，到底會怎麼樣變化，其實都應該可以盡全力就好」，隨着這些變化，人們應該都會有更好的變化與安排，「都不必因為怎麼樣有或者沒有，就有得失的心。」

第十屆立委將於2月1日走馬上任，但由於有將近四成的第九屆朝野立委將卸下職務，故1月20日的臨時會，與其說是預算三讀表決，倒不如說是第九屆立委與立法院院長蘇嘉全的畢業典禮，議場內隨處可見多位立委的合照姿勢，為這一刻留下紀錄。