【武漢肺炎】台灣新竹醫院公告：急診出現疑似病例　患者曾到武漢

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續擴散，截至1月21日早上8時，內地各地已錄得219宗個案，港台等地嚴陣以待防守疫情。 台媒21日引述當地網民爆料稱，新竹馬偕醫院人員張貼公告，指出醫院目前急診已有疑似武漢肺炎案例，請大家入急診務必配戴口罩，引發關注。 院方回應稱，因病患曾到武漢，返台後出現發燒現象，為求謹慎貼出公告，不過僅是「疑似」，還要等到徹底檢查後，尚能確定。此外，院方已將個案通報到疾病管制署。 但疾管署其後表示，截至21日早上，仍未有確診者，而新竹馬偕也已撤下張貼的公告。

Facebook社團「爆料公社」PO出一張照片，新竹馬偕醫院已經張貼公告，指出醫院目前急診已有疑似案例，請大家入急診務必配戴口罩。（Facebook「爆料公社」）

報道稱，新竹馬偕醫院早前貼上的公告寫道「武漢返國案例，目前急診已有疑似案例，請大家入急診務必配戴口罩，未配戴者請勿入院內，謝謝大家配合」。

新竹市衛生局長王宗曦表示，新竹馬偕通報疑似武漢肺炎病例，並非新竹市通報疾管署的第一例案件，但由於根據傳染病防治法，武漢肺炎屬於第五類傳染病，須要透過中央來發布相關訊息，避免造成恐慌。目前新竹市疑似武漢肺炎病例，皆已依規定治療、隔離、並將兩套檢體送驗裁檢中，至於是否確診，仍待衛福部疾管署統一發布說明。

疾管署副署長莊人祥則表示，目前疑似案例已通報好幾例了，不過先前幾例也都已排除。不管是不是真有通報，新竹馬偕也已撤下張貼的公告，如有確診病例，會在第一時間向大家報告。

另外，有關20日通報「嚴重特殊傳染性肺炎」一歲男童個案，莊人祥說，該童第一次採檢流感陰性、新冠狀病毒陰性，是否仍需第二次採檢，留待中央流行疫情指揮中心與所屬醫院討論。

莊人祥還說，由於新型冠狀病毒疫情升溫，考量大陸疫情有社區傳播跡象，台灣於已成立中央流行疫情指揮中心，並首次開會決議，擴大舉凡有大陸旅遊史（不限武漢）、出現肺炎者，均須通報與隔離。民眾於返台入境時，如有疑似症狀，必須於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依「傳染病防治法」第69條處以新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

（聯合新聞網）