【觀察】大選後台軍亮劍F-16V有深意

在台灣總統大選結束後不久，蔡英文接受英國廣播公司（BBC）專訪，談論到台灣軍力問題，她表示一旦大陸侵略台灣，將「付出很大的代價」、台灣「有不錯的自我防衛能力」。 剛好在此時，台軍意義深遠地將原本列為「高度機密」的F-16V（Blk20）型戰機「亮劍」，配合着蔡英文對台灣自我防衛的談話，這是全套配置好的政治宣傳大戲。

總統蔡英文今天（21日）穿著繡有「總統蔡英文」字樣的F-16V飛行夾克，在台灣國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基上將及第四聯隊長顏有賢等人陪同下，到嘉義空軍基地慰勉空軍官兵，聽取救護隊上校飛行官黃荺期介紹黑鷹直升機性能及任務介紹。

蔡英文表示，正在加速進行F-16V的接裝換訓作業。在美方協助下，不僅去年已有23員合格完訓，成為世界首批完成換裝F-16V型機作戰隊，現在更有7位飛行員，取得種子教官資格，未來的空軍戰力會更加堅強。

台軍在大選後，立刻高調亮劍F-16V Blk20構改升級機，幕後政軍意義耐人尋味。（陳宗逸／多維新聞）

其實蔡英文在選前的造勢行程中，已將F-16V構改廠直接亮相，而後更在美方授意下，高調宣布台灣漢翔飛機公司與美國公司洛克希德馬丁（Lockheed Martin，以下簡稱洛馬公司）的深度合作協議，以及未來針對F-16V戰機的維修補保線的建立，都有相當高調的展示，故台灣軍方也順勢而為，將F-16V盡快公布在全球眼光下，展示台灣空軍的最新戰力。

台軍高調展示F-16V Blk20構改升級機款使用的武器，包括第一次曝光的AIM-9X可偏軸射擊響尾蛇飛彈，為美軍現役頂級武器。（陳宗逸／多維新聞）

據悉，此次一連串從選前到選後有關F-16V的曝光以及公關作為，除了台灣方面積極外，美國方面更是積極。原本屬於高度機密的洛馬公司在台施為，也被作為公關展示的一個部份。根據台灣漢翔公司人士說法，一切的開放和資訊解密，全部都是由美國方面主動表示，台灣方面是否能夠配合，都要聽任美國方面的訊息，這也是美國在台灣總統大選之前，其「介選」戰術已經達到入島、入腦、入心的境界，而蔡英文方面憑藉着台灣的「亡國感」高票連任，則由美國販售的「拒絕亡國感」武器，則成了政治動員的最佳元素，而F-16V戰機，正成為其政治動員的最佳利器。

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事實上，1月15日展示的F-16V，目前為止僅出廠15架左右，除了測試機外，投入戰備服役的機數不到一箇中隊。而此次首度高調展示的AIM-9X偏軸射擊型響尾蛇飛彈，據稱購買數量並不多，而與其搭配的JHMCS聯合頭盔瞄準系統，由於價格太貴，已逝的台灣前參謀總長沈一鳴還拍板，僅採購十幾頂，與台灣現役將服役的142架F-16V（Blk20）和將在2023年開始交機的66架F-16V（Blk70）型戰機相比，台灣在這些先進裝置的投資上，由於國防預算短少，故僅象徵性訂購，事實上並未形成有效戰力。新任參謀總長黃曙光出身海軍，是否還能為空軍的採購改變基調？目前尚待觀察。

F-16V Blk20/70的軍購案，台美之間還有許多不合拍的地方，未來台灣可能需要提高頗多國防預算，才能達到美方要求的戰力。（陳宗逸攝）

未來台灣的戰鬥機機隊，將以200餘架F-16V型戰機為主，逐漸將妥善率不高的幻象2000-5（戰力僅剩約1箇中隊），以及早期型的IDF戰機慢慢汰除。至於是否未來還會有新購戰機的打算，除了要觀察台灣國防預算的編列外，還需要觀察台灣缺少空軍飛行員的現實。尤其缺員的嚴重性，可能會阻擾了台灣空軍先進戰機的發展路途。台灣在加入66架F-16V （Blk70）之後，將擁有超過400架戰機的龐大機隊，規模是英國皇家空軍與海軍航空隊的2倍，幾乎等同於國土面積為台灣8倍的日本航空自衛隊。如何維持這麼龐大的機隊，考驗着台灣國防部分配資源、人力栽培的能力。

此外，F-16V戰機未來能夠獲得何種美國批准的對地、對海攻擊武器，這也將影響到F-16V機隊是否能夠發揮最大戰力的關鍵。目前台灣國安高層部門，正在向美國提出各種攻擊性飛彈、距外飛彈、GPS導引炸彈等武器的進程。據悉美國尚不願意出售更具攻擊力的對地、對海武器，包括SLAM-ER距外陸攻飛彈增程型、AGM-158聯合距外陸攻飛彈（JASSM）等敏感等級高、射距長的飛彈，供F-16V使用。而目前美國已經批准的HARM高速反輻射飛彈，以及JSOW聯合距外械彈，數量並不多，主要用在攻擊敵方防空飛彈陣地，進行「野鼬」任務（Wild Weasel），並未給F-16V過多對地打擊能力，主要戰力，還是以對空任務為主。

F-16V在台灣大選後高調亮劍，政治與軍事上的意義相當複雜但易於解讀。在軍事上，就是與解放軍的南昌號神盾巡洋艦服役「互別苗頭」，抹掉台灣閲聽眾對解放軍戰力升級的印象。而在政治上，則象徵台灣更加靠攏美國、並且依照美國的西太平洋戰略實施有技巧的宣傳戰術，以此來加深台灣親美的色彩，也作為印太戰略上一個值得高調宣傳的熱點。除此之外，環顧F-16V的實際戰力，還要待台灣自己提高國防預算、以及美國釋出更多攻擊性武器，才能有意義地加以評估。