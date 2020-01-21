【武漢肺炎】台灣加強邊境管制　自大陸抵台旅客「有肺炎就隔離」

因應武漢肺炎疫情，台灣成立中央流行疫情指揮中心，加強邊境管制，來台旅客只要過去14日內有中國大陸旅遊史且有肺炎，「不論國籍都將被通報後送隔離」；另外也針對大陸及港澳入境的航班全面展開衛生教育。

據中央社今天（21日）報道，台灣中央流行疫情指揮中心昨天傍晚舉行首次應變會議，會中決議擴大疑似個案通報標準，只要過去14日內（潛伏期）有中國大陸旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者都列入通報。

疾管署副署長莊人祥今天受訪表示，針對所有入境台灣的旅客，「無論任何國籍」，14日內有中國大陸旅遊史，且客觀評估為肺炎（呼吸喘、急促、測驗血氧濃度等），會在抵達台灣後送隔離；若已入境也同樣是「不論國籍依法隔離」，跟其他國家做法一致；過去在H7N9新型流感時，台灣也曾因此隔離過中國大陸籍旅客。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，針對所有入境台灣旅客，14日內有中國大陸旅遊史，且客觀評估為肺炎，就會依法隔離。（資料圖片／中央社）

此外，指揮中心也決議，將在自大陸、香港和澳門入境的航班全面發放「旅遊疫情警示．主動健康申報」衛生教育單張，提醒旅客應注意的事項，單張目前印製中，最快農曆新年前可執行。

疾管署再次提醒，民眾近期前往中國大陸，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返台入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返台14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。

目前「嚴重特殊傳染性肺炎」已列為台灣第五類法定傳染病，依據傳染病防治法第31條，醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關事項；病人或其家屬，應據實陳述。

疾管署強調，民眾於返台後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新台幣1萬元至15萬元（約合港幣2600元至3.9萬元）罰款。

（中央社）