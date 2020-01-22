【武漢肺炎】幼童發燒被要求「住院隔離」　陸客1家3口偷逃院離台

新型冠狀病毒疫情愈演愈烈，台灣周二（21日）亦有一名自武漢返台的女商人確診。 而據台媒《ETtoday》報道，有高雄市醫院的護理人員指控，21日上午，有一對陸客帶孩子就診，被醫院要求隔離，但他們竟趁院方不注意偷偷逃走。

報道續指，這對來台旅遊的陸客父母，帶發燒的孩子到高雄一間地區醫院掛急診；醫生診斷後認為這名幼童應該要接受住院觀察，要求小童住院並接受隔離觀察，但陸客父母繳費後，竟趁醫院安排病房時，帶孩子偷逃。

事件被護理人員爆料到Facebook：「今天有個大陸來玩的孩子，要將他住院時，父母竟然帶著他偷溜走了」，引起輿論一片嘩然，亦有其他護理人員在聊天群組證言：「人已經跑了！」

報道指出，院方發現陸客跑走之後，立刻通報高雄市衛生局，發現這3名陸客已連夜趕搭飛機，22日清晨自高雄搭機離境；至於小童的病情，快篩結果是甲型流感併發支氣管炎，但高雄疾管處強調，新型冠狀病毒即使單次快篩陰性，亦並不能排除患病，本應住院觀察並在24小時內再次篩檢。

當局呼籲：就診要配合醫師處置

而高雄疾管處也發出呼籲，「目前嚴重特殊傳染性肺炎，是屬於法定第五類傳染病，民眾在就醫過程中除了要詳細描述旅遊史，於醫師的建議處置，包含隔離、採檢都必須要配合才可以。一旦有通報第五類傳染病仍然不就範逃跑，會強制拘提、動用警察權，甚至必要時會用強制拘提到隔離的階段。」

另外，花蓮門諾醫院急診室21日上午傳出一宗疑似武漢肺炎的案例。一名大陸女遊客自武漢機場飛抵台灣，到花蓮旅遊時，出現發燒症狀，雖然有自行吃藥，但領隊不敢大意，將她送往醫院治療。花蓮衛生局表示，已依照規定採樣並通報疾管署，院方依規定採樣並隔離治療。據了解，檢體報告結果最慢22日出爐，該名病患目前仍在醫院隔離中。

（綜合報道）