【武漢肺炎】蔡英文：口罩將由政府統一徵購調控、統一售價

台灣總統蔡英文今日（30日）表示，武漢肺炎疫情將加強防疫物資控管，而口罩在年假後將逐步恢復生產，每日可生產420萬片，政府相關部門會統一徵購、調控、統一售價，並追蹤口罩產量與存量，確保供需無虞。

武漢肺炎疫情持續，台灣亦出現口罩搶購潮。（中央社）

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蔡英文今日下午在副總統陳建仁陪同下舉行敞廳談話。她提到武漢肺炎相關防疫工作時表示，會加強防疫物資控管，口罩在年假後已經逐步恢復生產，每天可生產420萬片，政府相關部門會統一徵購、統一調控、統一售價的措施，並追蹤口罩產量與存量，確保供需無虞，且會嚴格查緝囤積與哄抬等問題。

針對疫情對經濟造成的衝擊，蔡英文則指示相關部門因應，包括穩定股匯市、減少短期心理因素衝擊、輔導企業做好防疫、對受衝擊的產業進行紓困等。

蔡英文今日下午在副總統陳建仁陪同下舉行敞廳談話。（中央社）

據了解，台灣行政院今日邀集經濟部與衛福部協調後，決定依傳染病防治法，即日起由政府向業者每天徵購400萬片口罩，統一由政府調配，提供防疫人員所需，並由中央統一調控分配給全國販售通路、統一售價，避免遭到哄抬。

對於日本首相安倍晉三今日表示，有必要讓台灣參加世界衛生組織（WHO），否則難以防疫。蔡英文在談話時回應道，感謝美日加拿大等國公開支持台灣加入WHO，她希望WHO不要因為政治因素而排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。