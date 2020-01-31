【武漢肺炎．觀察】應對疫情　兩岸都要有「人權」視角

全球投入防止「武漢肺炎」（2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）疫情擴散，日本首相安倍晉三與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）都在1月30日，表示為了區域及全球防疫的需求，支持台灣加入ＷHO或是成為WHO觀察員，獲得台灣官方及輿論歡迎。

台灣教育部在中央流行疫情指揮中心宣布對來台就讀陸生的「特殊安排」。（中央社）

安倍晉三與特魯多的「正義之聲」之所以受到歡迎，主要是因為個性謹小慎微的安倍晉三，少見的在國會質詢中對於敏感的兩岸政治如此明確表態支持台灣；杜魯多則是在前一日面對同樣詢問時「顧左右而言它」，第二度面對詢問時才明確表達「支持整個國際社會參與推動全球衛生」、「支持台灣成為WHO觀察員」。

安倍晉三與特魯多的「轉性」，第一是因為「武漢肺炎」的傳染速度超乎原先預期，日本與加拿大目前都已傳出確診病例，台灣的醫學研究及公衛防治實力不弱，的確能夠為健全全球防疫網提供一臂之力；其二，在「防疫無死角」的要求下，發言支持台灣至少成為WHO觀察員，不僅符合「政治正確」，同時也符合「人權」要求，尤其是安倍晉三明確指出台灣因為「政治因素」無法加入WHO，更是深得台灣民心。

持平而論，台灣人民之所以會如此在意是否成為WHO會員或是觀察員，甚至每年是否能夠獲邀參與世界衛生大會（WHA），肇始之因就是因為2002年間爆發的「嚴重急性上呼吸道症候羣」（SARS，沙士）疫情，台灣始終無法獲得WHO直接通知的第一手疫情，必須透過大陸轉知，在疫情防護上慢了半拍，對台灣人來說，這無啻是被視為地球村的「次等公民」，此後，能否參與WHA才成為台灣媒體的重要議題，同時也被視為「人權議題」。

台灣市民戴口罩觀看演出。（中央社）

同樣的，當台灣政府與輿論歡迎安倍晉三與特魯多的「挺台」言論時，卻不能不提民進黨政府在防範「武漢肺炎」疫情的同時，對於在台就學陸生返台的「特殊安排」，不免也有因「政治因素」而將陸生視為「次等」的疑慮。

簡單說明一下台灣教育部對陸生的「特殊安排」，一是所有在1月26日前已返台陸生，湖北省籍或有湖北旅遊史者須接受固定居所集中監測14天，無湖北旅遊史者須自主管理14天；二是所有尚未返台陸生須延後到2月9日後才能返台；三是所有有陸生的大學須提出監測計劃供教育部審核，提供陸生一人一室空間供返台後集中監測14天，未有足夠空間者依所能提供空間核定返台陸生員額。

由於已知「武漢肺炎」有無症狀傳染者，台灣政府針對「湖北省」或「大陸地區」提高防疫標準並非獨創，世界各國目前對大陸發佈「紅色旅遊警示」及宣布暫停中止往來大陸航班也所在多有，但都是以「地域別」而分「身份別」進行區分，以此來看，就能得知台灣教育部沒有以「1月26日之後曾赴大陸旅遊」區別應返台集中監測的標準線，反而以「陸生」這個身分別進行劃分，也無視多數陸生已被限制在2月9日後才準返台，屆時若能返台其實絕大多數已是「低風險」，尤見其「特殊」之處及其中的「政治因素」，也難怪會被陸生批評「歧視」。

台灣已有「武漢肺炎」確診病例，超市口罩被搶購一空。（中央社）

必須得說，包括台灣長期被排除WHO之外，以及此次台灣教育部以「防疫」之名將陸生「特殊化」，都是「政治因素」侵害「人權」的具體案例，病毒傳染不因人的國籍、性別、地域而有所差異，才讓安倍晉三、特魯多「轉性」敢大聲支持台灣成為WHO一員或成為觀察員，說到底也是為了日本及加拿大的利益，兩岸在處理防疫這等「人權」大事，卻屢屢將「政治因素」當成前提，也難怪「兩岸一家親」、「兩岸心靈契合」至今只能是政治口號。