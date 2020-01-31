美官員批大陸「破壞兩岸現狀」　稱將支持台灣加強參與國際

美國國防部負責東亞事務的副助理部長科林可（Heino Klinck），於1月30日針對兩岸關係指出，中國大陸片面改變現狀、限縮台灣的國際空間、奪取台灣邦交國的行為破壞兩岸平衡。對此，美國將與理念相近國家一起協助恢復平衡。 他還表示，美國將支持台灣加強參與國際。

美國國防部副助理部長科林可表示，美國將協助台灣恢復台海平衡。（U.S. DEPT OF DEFENSE）

科林可（Heino Klinck）是在出席美國智庫「國家亞洲研究局」（ National Bureau of Asian Research）探討美中競爭的研討會中，做出上述表態。會議期間，主持人也問及台灣大選後區域的安全情勢與兩岸關係，科林可表示，台灣是區域與世界的典範。

關於兩岸問題，科林可表示美國的政策是維持兩岸現狀，但在中國大陸的作為之下，現狀與平衡已經失衡，不論是在軍事、或是經濟、及政治脅迫，大陸藉此限縮台灣的國際空間；另一方面，大陸奪取台灣的外交夥伴也破壞舊有的平衡，而美國與理念相近國家可以協助恢復平衡，使各方維持穩定，這是美國將要做的。

至於美國究竟會採取哪些行動以達到兩岸平衡，科林可則回應，基於《與台灣關係法》，美國會盡力確保台灣具有自衛能力，但同時台灣也得有必要的投資。

美國參議員盧比奧認為，台美雙方是時候發展更緊密的關係。（Reuters）

談到中美關係，科林可指出，他不認為雙方進入「新冷戰」。他表示，美中之間有些領域存在分歧，但亦存在可合作的領域；他重申，美國始終信守「一中政策」，這方面沒有改變。

同時，長期友台的美國參議員盧比奧（Marco Rubio）也投書《華盛頓觀察周刊》（Washington Examiner）表示，台美雙方應無視中國大陸的壓力與威脅，全力強化雙邊的合作關係，包括讓美軍艦停靠台灣、兩邊政府及軍方高層互訪，並商討貿易協議。他強調，目前是時候美台站在一起，無視大陸的恐嚇手段。

當媒體問道美國會如何恢復兩岸平衡狀態，科林可的回應是提供台灣自衛能力、但台灣要有投資，說白點，就是要台灣繼續跟美國買武器，透過武器構築防衛牆，藉此恢復台海平衡。

越來越多的國際組織領導人由陸籍人士出任，例如圖中的國際民航組織秘書長柳芳。（新華社）

不過，利用軍購就能讓兩岸的失衡狀態恢復舊狀嗎？目前中國大陸人士已在許多重要的國際組織中位居要職，例如聯合國工業發展組織秘書長李勇、國際電信聯盟秘書長趙厚麟和國際民航組織秘書長柳芳等。此外，劉振民任聯合國副秘書長、世界氣象組織以及世貿（WTO）組織的重要領導人物也都由陸籍人士出任，美國在此間發揮的作用已不若舊時，讓台灣獲得更多國際空間恐怕不易。

（綜合報道）