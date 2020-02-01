傳美B-52轟炸機再入台北飛航情報區　台軍方未否認

1月31日，消息指一架美國B-52H轟炸機進入台北飛航區。對此，台灣國防部2月1日表示，充分掌握台海周邊海、空域動態，呼籲台灣民眾放心，並未正面證實或否認。

飛機監測網站「飛機守望」（Aircraft Spots）1月31日指出，美軍一架B-52H轟炸機飛入台北飛航情報區，並進入中國大陸及台灣東海區域，轟炸機事後飛返美軍關島安德森空軍基地。對此，台灣國防部發言人史順文僅回應，台軍全程運用聯合情偵監作為，充分掌握台海周邊海、空域動態，確保國家安全與區域穩定，呼籲台灣民眾放心。

事實上，「飛機守望」也曾於2019年12月5日披露，美軍兩架B-52H轟炸機從關島起飛後，進入台北飛航情報區巡航，當時台灣軍方給的回應和這次差不多，並未正面予以證實或否認，當時有台灣軍事專家認為，B-52H轟炸機進入台北飛航區，是為回應解放軍轟-6繞台行動。

巧合的是，《國家利益》（The National Interest）2019年12月2日才在一篇報道中提及，解放軍不斷製造新的航空母艦、兩棲登陸氣墊船等軍事武器準備攻台，美軍將以B-52當作把解放軍阻擾在海上的重要手段。儘管總總消息繪聲繪影，但B-52罕見進入台北飛航情報區的原因為何，台美官方都未對外說明。