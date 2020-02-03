賴清德以「台灣準副總統」身份訪華府　或與特朗普見面

即將於5月20日就任新任台灣副總統的賴清德當地時間2月2日晚間低調赴美，賴清德辦公室2月3日指出，賴清德這次是以個人身分，應邀出席在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」，由於美國總統特朗普也會出席早餐會，賴清德這次赴美，可能與特朗普見面。 台灣外交部強調，將提供必要的行政協助，期盼賴的訪美行程能順利完成，台總統府則稱，蔡英文樂見賴清德行程順利。

台灣「準副總統」賴清德以個人身分，應邀參加美國「國家祈禱早餐會」。（多維新聞網）

賴清德2日晚間被媒體直擊赴美，登機前未發表任何談話，僅稱「謝謝大家」，相當低調。賴辦隨後發出聲明表示，賴清德此行是以個人身分，應邀參加美國民間團體主辦的活動，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，預定2月9日返台，前民進黨立委蕭美琴也陪同前往。賴辦強調，賴清德在日前已就此行向蔡英文報告，蔡也表示樂見、祝福賴清德行程順利。

親賴的民進黨立委林俊憲2日受訪透露，賴清德是行政院長卸任時受邀出席「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），雖然賴的身分也由前行政院長變成副總統當選人，主辦單位仍然熱切邀約。在慣例上，各國駐美使節均為「國家祈禱早餐會」的邀請對象，過去包括陳水扁政府時期擔任總統府資政的吳澧培、前行政院長謝長廷，馬英九政府時期的駐美代表金溥聰、國民黨中央委員連勝文，以及蔡英文任內的駐美代表高碩泰均曾出席早餐會，唯賴清德身分現已變成副總統當選人，層級明顯不同以往。

另外，賴清德以「準副總統」身分訪美，創下台美1979年斷交後，台灣官員訪華府的最高層級，被外界視為是台美關係的一大突破。台美斷交後，美國對台灣官員仍有「六黑名單」限制，包括正副總統、行政院正副院長、外交部長及國防部長均不能前往華府，更不能前往訪問，但2018年美國通過「台灣旅行法」，鼓勵台美雙方所有層級官員互訪。台灣內部有輿論認為，賴清德這次得以突破前往華府，與「台灣旅行法」不無關係。

美國「國家祈禱早餐會」是華府一年一度的盛事，美國總統特朗普與華府政界等重量級人士都會出席，也會邀請其他國家政界或宗教人士出席，多定於每年2月第一個星期四在華府舉行。