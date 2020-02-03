指「九二共識」已遭污名化　藍營黨團總召拋「一中兩國」倡議

國民黨因2020年總統大選大敗，面臨兩岸政策論述的改革。近日，新任國民黨立法院黨團總召、立委林為洲拋出「一中兩國」的兩岸政策倡議，引發討論。

林為洲今天（3日）受訪時指出，基於當前「九二共識、一中各表」已遭受污名化成為「一國兩制」，因此希望能借由拋出「一中兩國」，台灣社會可以充分討論，並建構一套新的論述使兩岸可以穩定交流。

新任國民黨立法院黨團總召林為洲（前右）拋出「一中兩國」倡議。（中央社）

林為洲認為，由於當前「九二共識」已跟「一國兩制」劃上等號，現在台灣需要重新找出一個新論述來描述《中華民國憲法》與兩岸現狀，這論述還須先符合憲法下「一中架構」，又要能符合兩岸現存中華民國與中華人民共和國的情況，而基於台灣需要建立一個新的兩岸論述使雙方可以穩定交流以維持和平，故他拋出「一中兩國」並盼朝野可以對此充分討論。

林為洲主張，兩岸無法全面切割，像是這次的武漢肺炎防疫來說，當前大陸疫情非常嚴重，也讓台灣連帶受影響，更何況相對於其他國家，台灣至少有200萬台人在大陸生活，而兩岸之間也有太多如防疫、共同打擊犯罪等共同性議題需要雙方一同處理。

至於大陸是否將接受「一中兩國」這個新的兩岸論述，林為洲說，兩岸論述的建構，一定是台灣方先提出能被接受且有力的說法，才會跟對岸談，總不能在論述提出之前就先思考對岸接受與否，畢竟台灣方沒有提出，怎麼會知道對岸的反應，更何況兩岸論述的建構本應以台灣整體利益為最優先考量；他之所以拋出來「一中兩國」還是希望台灣內部先建立對於兩岸論述的「島內共識」，才有辦法後與大陸坐下來談，共同想出一個解決方案。