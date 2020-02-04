【武漢疫情】第一批247位武漢台人抵台　4人不適送醫

2月3日深夜，第一批自武漢包機返台的台人抵達台灣桃園機場，共計247人，經過檢疫程序，其中1人發燒、2人出現呼吸道不適、1幼童腹痛，加上陪同的家長，一共5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往台北烏來、林口與中部3處安置隔離處所，進行14天隔離。

據悉，2月5日預計有第二批台人包機返台。對此，台灣陸委會強調「目前雙方並未有任何聯繫與協商，所述並非事實。」

第一批從武漢包機返台的247位台人已於當地時間2月3日深夜抵達，飛機直接拖入維修廠棚，進行檢疫。（中央社）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，滯留武漢400多名台人中，首批247位原訂搭乘2月3日傍晚6時起飛，搭乘東方航空子公司上海航空的包機返台，但後來因台灣民航局認為負責載運的東方航空，由子公司上海航空負責執行飛行任務，於作業程序不符，幾經波折最後敲定回歸東方航空執飛，包機最後在晚間9時40分，由武漢天河機場起飛，11時許返抵桃園機場。

專機在桃園機場落地後，沒有接近航廈主建築，由拖車拖往飛機維修廠棚，乘客在維修廠棚內下機，在所有乘客完成一切檢疫程序後，再將以車輛分別送三地隔離場所。

台灣中央流行疫情指揮中心於2月4日表示，返台民眾將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測2次體温，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。集中檢疫者不能外出，活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸。

有報道稱，此次包機返台是國民黨居中低調協調促成，國民黨中央與大陸台商組織「台企聯」自1月27日成立「7人小組」，成員包括國民黨代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗、大陸事務部主任周繼祥、代理文傳會主委王育敏、台企聯總會長李政宏、國民黨台商黨代表聯誼會長陳錦龍，及武漢台協會長蕭永瑞，持續分頭與中共中央台辦及台灣官方低調連繫。

並引述知情人士稱，大陸台辦一開始就表達願人道協助，且立即與武漢市台辦、台商會聯繫。但陸方不樂見台方派出專機形同「撤僑」，國民黨幾經磋商，達成採類似「春節包機」作法。

第一批台人大部分都是短期赴陸民眾，包括旅遊、探親等，圖為兩名兒童準備登機，門口有檢疫人員。（湖北武漢台胞返鄉後援會提供）

台陸委會2月4日發出新聞稿稱，「對於雙方能以民眾健康福祉為先，透過共同努力合作達成今日的成果，表示肯定與欣慰。」

陸委會表示，台方持續透過兩岸既有管道，向陸方表達應妥善照顧台方人員，亦透過「多元管道」，多方溝通有關滯留人員接返事宜。

對於由陸航包機，而非台灣的華航過去接人，陸委會稱是「以國人順利返台為優先考慮，交通安排系以便利安全、符合防疫規範為原則。雙方商定本於防疫優先與人道精神的原則，確認以春節加班機模式，處理滯留武漢人員返台的工作。」