台軍缺乏輕型裝甲車輛　或嚴重影響戰力

台灣立法院全新會期將開幕，台軍也提出大量提案爭搶預算。但是，展開各式各樣天馬行空的自制案，包括長程戰術飛彈、長程火箭蛋、國機國造、國艦國造、電子機研改升級等消息一籮筐，卻獨缺台軍基層最迫切需要的裝備，尤其是最不起眼、「不夠性感」的輪車替換案，被台灣國防部擠到最邊陲，無人重視，卻也可能在突發狀況中，直接影響台軍戰力，以及士兵的寶貴生命。

台軍在今年春節加強戰備演練中，讓外界首度直擊相當神秘的三支甲級特勤隊之一——海軍陸戰隊特勤隊（CMC.SSC）的反恐演練。只見這批配備新式美製槍械的特勤隊員，個個搭乘毫無防護的悍馬小卡車，直奔演習現場。除此之外，沒有裝甲、使用汽油的台軍制式輕型戰術輪車，也四處飛奔，甚至成為特勤隊員射擊的掩護車體。而最高潮的時刻，一輛改裝過得悍馬車直奔巴士劫持現場，展開搶救人質的作業，這架號稱「特殊改良」的反恐專用車，竟然是用8片防彈盾牌、草草拼湊而成。直擊這種非常荒誕的場面，讓人彷佛走入越戰時代、美軍在裝甲車輛上用沙包防彈的場景。

台軍一直以來，並不重視基層部隊的小型裝備，尤其是輪車案，一向弊案叢生。此次陸戰隊特勤隊員使用的陸軍採購輕型戰術輪車，此案就是一個超級大弊案，整批輪車無法通過台軍標準，卻也無法退貨，只能任此種號稱「與以色列國防軍使用者同級」的吉普車，停放在空曠場地，任由風吹日曬數年，才勉強合格過關。

而此案在馬英九政府時代，還被稱為是國防建設的重大突破，讓人笑掉大牙。此種台軍基層使用的所謂輕型輪車，其實毫無「戰術」可言，除了其設計來自於美國民用版藍哥吉普車（Jeep Wrangler）外，其規格完全是民用版，且沒有任何防彈裝甲設計，使用汽油動力，在戰場上一旦遇到槍火，一點即着，故沒有任何「戰術」價值，僅能稱為是軍用行政車，擔當一般輕裝運輸任務還可以，但是無法在槍火四射的戰場使用。

美軍使用的悍馬車，經過二次波灣戰爭的洗禮，已經改良為重型裝甲的戰術輪車，而且改良已經到了盡頭，使得美軍重啟戰術輪車案，使用JLTV和重裝悍馬車一起服役。（USARMY@FACEBOOK）

而台軍向美軍採購的悍馬車，狀況也頗為悽慘。這批悍馬車是在1991年第一次波灣戰爭後，美軍以剩餘物資的價格、便宜批發給台灣，幾乎都是沒有防彈裝甲裝置的陽春車，而台軍使用此車至今也已經將近30年，故在全面汰換悍馬經費太高、新買悍馬車造價過高的狀況下，就使用了讓人相當訝異的美國民用藍哥吉普車。

而美軍的悍馬車，在歷經二次中東戰爭，早已經升級至強悍的裝甲版本，基於城鎮戰的高強度槍火試煉經驗，沒有裝甲的戰術輪車，基本上毫無戰術價值。故美軍裝在悍馬車上的裝甲越來越重，故在已經到改良極限的狀況下，2015年美軍宣布更換新型戰術輪車，由名廠Oshkosh得標的聯合輕型戰術輪車（JLTV），將成為下一代北約部隊輕型戰術輪車的技術標竿。

台軍在見到美軍準備汰換早期悍馬、由後期重裝悍馬與JLTV一起服役的狀態下，也興起了採購此種新車的意願，但是由於JLTV造價太高，美商向台軍報價單價為40萬美金左右，視配備不同會越來越貴，原本有意進口300餘輛的台軍，遂打消念頭。而後遇到2016年蔡英文政府上台，國防自主口號喊得震天嘎響，台灣國防部軍備局遂有提議，由台灣自己「山寨」JLTV，在加上中科院研發的機炮系統來取代外購案，既經濟又省事，可惜口號喊出至今已經4年有餘，所謂「國車國造」的口號，依舊沒有任何蹤影，直到今天，我們看到了台軍甲級特勤隊，使用陽春的防彈盾牌車來應付槍火場面，讓人不勝唏噓。

事實上，環顧世界各國，都收取了美軍經驗，不斷強化輕型戰術輪車的技術。日本陸上自衛隊的輕型戰術輪車，早在2001年第二次波灣戰爭的維和任務中，成為值勤的主力車輛，也成為日本自衛隊的象徵。而新加坡國防軍，向英國、美國採購的各式高檔輪型裝甲車，不僅常常令與新加坡部隊一起訓練的台軍羨慕不已，也成為新加坡國防軍實力的象徵。而解放軍的發展更不用說，猛士系列裝甲戰術車輛，已經發展數代，技術成熟且有外銷成績，這些都是21世紀最基礎的軍事發展象徵。

解放軍的猛士系列裝甲戰術輪車，已經發展數代，技術成熟且有外銷成績。（資料照片）

台軍的軍備採購，一向好大喜功，有限的國防預算，除了龐大的人事預算佔一半外，剩餘可以拿來投資，不到三成的預算，幾乎都拿來採購價昂的戰機、飛彈、船艦和主戰坦克，投資在一般士兵、基層裝備的經費相當少。蔡英文曾經自豪，台軍的個人裝備在她上台後已經大幅度改善，但是許多各裝看似先進，但是內裏還是偷工、擅自更改設計，使得台軍基層對於個人裝備的抱怨與不滿情緒相當高，而原始設計、已經退伍的高級軍官，也對生產用的個人裝具出現問題，許多原始設計的更改，在高層官員一聲令下說改就改，表示不可思議與不解。而牽涉到複雜利益的輪車購案，未來是否會有突破？在目前一切以高科技昂貴武器為優先的台軍軍備採購政策下，恐怕改善遙遙無期。