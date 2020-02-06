【武漢肺炎】台直航班禁入意大利　意駐台代表處要求恢復

撰文： 最後更新日期： 2020-02-06 15:34

日前意大利方面基於意國衛生部的決定，暫停台灣直航航班入境意大利，引起台灣外交部的不滿及抗議，然而台灣官方的抗議迄今仍未收到意國的善意回應。反倒是意大利駐台代表處於2月5日在社群網站上跟進貼文，表達對禁航令的關切，同時表示對意大利此項政策造成的不便深表遺憾，已將「全面恢復台義航班」要求轉達給意大利主管機關。

據悉，一般駐外館處的任務僅是周知外界相關訊息，忠實傳達國內訓令，鮮有如意大利駐台代表處的情況，在官方社群網站上，公開表達不認同意大利政府與台灣暫停直航的決策，此舉極為罕見。

意大利駐台代表處貼出全文為：「意大利經濟貿易文化推廣辦事處在此提醒，意大利與台灣往返的直航班機暫停至4月28日，此暫時性限制並不影響台灣護照持有人入境意大利，與享用意大利機場快速通關之優先權。本處對於上述政策所造成之不便深表遺憾，近日各界所傳達之訊息，及要求全面恢復意台往返航班之要求，皆已收到並轉達給意大利主管機關。」

對此，台外交部發言人歐江安表示，台灣外交部有收到相關訊息。歐江安再次強調，意大利政府是基於世界衛生組織（WHO）錯誤的報告，被誤導後做出的錯誤決定，而意大利衛生部做出的決定是被WHO的報告誤導才做出的決定。

歐江安說，意大利的禁航令是3個月，會持續到4月28日，台灣外交部會繼續跟意大利接洽，要求意國更正決定，儘快復航，外交部也會持續進洽意大利衛生部、外交部、民航局等，就更正他們錯誤的決定繼續表達台灣立場，台灣仍在等待意大利更正他們錯誤的決定，台灣會持續進洽友台人士、意大利駐台代表 處，台灣駐意代表處也會向意大利政府表達台灣立場。

值得一提的是，美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）亦於2月3日撰文投書，就武漢肺炎疫情現況，從防疫的正面訊息、未來隱憂及WHO防疫體系漏洞等進行分析，同時呼籲支持台灣參與WHO防疫體系。

此外，近日傳出馬來西亞將從台灣撤回非主要外交人員及其家屬的傳言。台灣外交部亞東太平洋司司長葛葆萱回應，2月5日收到消息後，即透過駐馬代表處、馬來西亞駐台機構查證，馬來西亞駐台機構運作如常，不會有任何影響，學術跟文化活動照常舉行。