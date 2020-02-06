台海兩岸展開生物戰？

兩岸之間近日因為包機名單問題，關係緊張局勢升高，蔡英文政府不滿大陸篩選無台灣籍且有感染武漢肺炎者上機，而火速全面禁止中港澳全境旅客隨意入台，入台者都必須接受分為五種等級、執行復雜的檢疫隔離程序，且未來入出境的政策也隨着兩岸敵意升高，而一日數變。

就戰爭學理上來說，事實上，兩岸之間已經從以往的「冷戰」升級至「暗戰」，而生物戰學理上的「暗戰」，完全包括了兩岸目前的所有政治敵對與封鎖狀態，持續下去，「熱戰」臨界點何在？如何開打？非常耐人尋味。

疏散台商的包機事件，使得兩岸間的生物戰從冷戰升級為暗戰，未來如何止息還未分曉。（中央社）

生物戰在人類戰爭史中，是相當罕見的戰役。最早有典籍描述生物戰面貌者，是《舊約聖經》內，摩西利用上帝耶和華之力，以瘟疫迫使埃及放棄政治封鎖、釋放以色列奴隸於自由。雖然是聖經神話故事，但是個中描述的生物戰，詳盡且細緻。包括在生物戰（瘟疫病毒）影響下，埃及如何經濟崩潰、統治失控、終至死傷慘重，此種戰略壓力的威逼，是後世體認所謂「生物戰」的標準手法。

就定義來說，生物戰是一種戰爭型態，但是有別於傳統型態（包括化學戰）的戰爭，在外觀上是處於「暗戰」狀態的形式。沒有機艦飛彈漫天飛舞、電光火石，反而是在恐怖的寂靜中，迅速且不見痕迹地毀壞一切制度、共識與建設。而高階段的生物戰，其實包含在「超限戰」的一環，破壞力之強大，不亞於核彈攻擊，即使1932年，日本軍第一次在中國境內施放「鼠疫彈」攻擊中國軍人，也屬於實驗性質，並未將生物武器作為終極武器來使用。

人類史至今，還未有真正的生物戰恐懼，最頻繁的僅是大自然產生的傳染疾病所帶來的人類生存危機。但是，一旦傳染病被政治利用、影響到了經濟產業與民生，就與生物戰的戰術幾乎沒有差別。嚴重疫病的傳染，以往都侷限在一小處，類似二十世紀初期的全球性流感之大規模死亡，已經不再復見。可是，此次的武漢肺炎，由於信息不公開、世界各國互相不信任以及世衛組織公信力垮台，造成的政經影響，已經是準生物戰的規模，破壞力還在持續急速上升，未來幾個月一旦疫情升高，對於目前人類世界的經濟、產業與民生物資生活，都會造成戰爭性災難。

以目前兩岸之間，因為疫病往來的溝通，充滿了各種政治算計，中方算計台灣的國際地位見光，台灣則算計中方整天欺負台灣，雙方抱持着不信任感與恨意，加上才剛剛結束的台灣總統大選所帶來的動員餘温，使得海峽兩岸之間的生物戰臨界點似乎正在臨近。

蔡政府指責大陸病毒入侵台灣、破壞台灣的防疫網，而大陸方面則因為內部疫情龐雜，也無暇過於顧及台灣方面的感受，或者是有其他精力對台灣進行全面溝通？台灣已經跟隨美國腳步，以封鎖方式來應對，未來此死結如何打開？歷史告訴我們，生物「熱戰」的開打，人類沒有贏家，唯一贏家是病毒本身。