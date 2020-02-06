【武漢肺炎】台灣升級防疫措施　明起港澳人士入境須居家檢疫14日

﻿因應武漢肺炎疫情持續擴散，台灣不斷升級防疫措施，中央流行疫情指揮中心周二（5日）公布的最新規定指出，自周四（7日）起，港澳人士入境後需居家檢疫14天；至於外籍人士，只要14日內曾入境或居於中國大陸、香港或澳門，自周四起皆暫緩入境。

除了港澳和外籍人士以外，對於台灣民眾而言，自2月6日起，有陸港澳旅遊史者，需居家檢疫14天；台灣民眾申請獲准至港澳返台入境者，需自主健康管理14天。對於中國大陸人士，則全面暫緩入境。上述措施將視未來疫情狀況調整更新。

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港澳居民居家檢疫：14日內不得出境

台灣疾管署指出，港澳居民不論有無中國大陸旅遊史，入境皆須居家檢疫14天，不能申請「自主健康管理」。來台洽公者可在辦公室檢疫，但須於入境後，直接到辦公室檢疫，不能再離開該處，需直接檢疫14天。

居家檢疫期間，在家中或指定地點不能外出，不得乘坐公共交通工具，不得出境或出國。入境時會發出「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，配戴口罩直接回家或酒店檢疫，期間會有人員追蹤查詢身體狀況或手機電子監控。

疾管署指出，香港人來台後若入住台灣朋友家，就應14天留在台灣朋友家內檢疫；如來台後入住酒店旅館，那麼14天都應留在酒店旅館內。如來台的旅程少於14天，一抵達台灣後，需居家檢疫14天，不能提前出境。

疾管署強調，如有違反居家檢疫規定，罰款新台幣1萬至15萬元（約合2600至38700港元），並需返回檢疫地點完成14天檢疫；若失去聯繫，則將公布其姓名；航空公司亦有權拒絕旅客登機。

（綜合報道）