【武漢肺炎】台7日起暫停港人網簽落地簽　已申請者入境需隔離2周

﻿因應武漢肺炎疫情持續擴散，台灣不斷升級防疫措施，陸委會今天（6日）宣布，自周五（7日）0時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留（落地簽及網簽）、「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）。 港澳居民在周五前已取得台灣有效入出境證件、已持有台灣效期內居留證或自香港、澳門以外國家（地區）來台者，入境後均須依「具感染風險民眾追蹤管理機制」居家檢疫14日。

陸委會指出，港澳居民遇有特殊事故有確實急須來台者，應出具香港、澳門政府發出之入出境證明紀錄，證明14日內確無中國大陸旅遊史後，以臨櫃書面方式提出來台申請（在香港或澳門者至陸委會香港辦事處或澳門辦事處；在海外者，至台駐外館處）。

此外，中央流行疫情指揮中心周二（5日）公布的規定指出，自周四（7日）起，港澳人士入境後需居家檢疫14天；至於外籍人士，只要14日內曾入境或居於中國大陸、香港或澳門，自周四起皆暫緩入境。

除了港澳和外籍人士以外，對於台灣民眾而言，自2月6日起，有陸港澳旅遊史者，需居家檢疫14天；台灣民眾申請獲准至港澳返台入境者，需自主健康管理14天。對於中國大陸人士，則全面暫緩入境。

港澳居民居家檢疫：14日內不得出境

台灣疾管署指出，港澳居民不論有無中國大陸旅遊史，入境皆須居家檢疫14天，不能申請「自主健康管理」。來台洽公者可在辦公室檢疫，但須於入境後，直接到辦公室檢疫，不能再離開該處，需直接檢疫14天。

居家檢疫期間，在家中或指定地點不能外出，不得乘坐公共交通工具，不得出境或出國。入境時會發出「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，配戴口罩直接回家或酒店檢疫，期間會有人員追蹤查詢身體狀況或手機電子監控。

疾管署指出，香港人來台後若入住台灣朋友家，就應14天留在台灣朋友家內檢疫；如來台後入住酒店旅館，那麼14天都應留在酒店旅館內。如來台的旅程少於14天，一抵達台灣後，需居家檢疫14天，不能提前出境。

疾管署強調，如有違反居家檢疫規定，罰款新台幣1萬至15萬元（約合2600至38700港元），並需返回檢疫地點完成14天檢疫；若失去聯繫，則將公布其姓名；航空公司亦有權拒絕旅客登機。

（綜合報道）