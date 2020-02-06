【武漢肺炎】不滿WHO「封殺」台灣　民眾黨：台不應缺席全球防疫

新型冠狀病毒肺炎疫情除了「燒出」台灣無法參與國際組織的窘境，近日世界衛生組織（WHO）的疫情報告將台灣列於中國項下，不意外地激起台灣輿論的強烈反應。 台灣民眾黨立法院黨團周四（6日）晚間發布新聞稿，強烈譴責WHO，要其「適可而止」，不能因政治力介入蒙蔽了台灣人民追求對等疫情資訊的權利。 此前，總統蔡英文也在周三（5日）在facebook呼籲各界，幫忙廣傳台灣友邦挺台聲音，強調WHO要有台灣的參與空間。大陸國台辦則回應稱，台灣無權加入WHO，「以疫謀獨」絕不會得逞。

台灣民眾黨立法院黨團全體成員。（譚英瑛／多維新聞）

WHO於武漢肺炎的疫情報告中，首以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣，後更名為「台北直轄市」（Taipei Municipality）、「台北」（Taipei），近日又進一步改成「台北及周圍地區」，又再度激怒無法參與WHO的台灣民眾。

對此，民進黨立委吳思瑤2月6日受訪時表示，在武漢肺炎疫情擴散之際，眾人可以看得很清楚，中國大陸不折不扣是「全球的麻煩製造者」，面對WHO這類需要民主運作的國際組織來說，眾人也可以看到大陸「黑手」不斷伸入，但大陸這樣的操作將適得其反，來自大陸的政治打壓也將正式為台灣開啟另一扇窗，而台灣當把握如此的契機發揮醫療軟實力。

除了民進黨立委對於WHO的作為表達強烈譴責之外，台灣民眾黨立法院黨團及其黨主席柯文哲也強烈呼籲要將台灣納入WHO體系，並於6日晚間發表一篇具強力譴責意味的新聞稿。民眾黨黨團認為，人民健康是「普世價值」，勿因政治力介入，而使台灣人無法追求對等疫情資訊的權利。

其實不只是台灣民眾黨、國民黨立法院黨團先前也針對大陸阻撓台灣參加WHO發表一篇措辭強硬的聲明。（譚英瑛／多維新聞）

民眾黨立法院黨團表示，主席柯文哲曾多次提到，國際場域的外交角力，不應該將醫療當作籌碼，面對嚴峻的疫情考驗，人民的生命安全應該被放在第一順位，中國大陸與WHO不得用任何的政治理由，封殺台灣人民參與世界衛生組織的權利，甚至設下任何政治前提，相關做法，最終只會使人民的「抗中」心態更加堅定。

民眾黨團強調，國際組織不應該排除任何一個國家與地區在外，中國大陸也不應該用蠻橫手段，多次阻撓，台灣的公衛與防疫水平擁有世界頂尖水準，在全球共同防疫的陣線上，不應該缺席。

蔡英文2月5日在facebook呼籲各界，幫忙廣傳台灣友邦挺台聲音。（中央社）

國台辦：「以疫謀獨」絕不會得逞

國台辦負責人今天（6日）就世界衛生組織（WHO）涉台問題發表談話指，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。根據聯合國大會、世衛有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部份無權加入。

國台辦又指，奉勸台灣民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」絕不會得逞。國台辦稱，大陸會繼續為台灣作為中國的一部份獲取有關疫情防控信息做出安排，但絕不允許藉機搞「台獨」。