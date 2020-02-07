【武漢疫情】循SARS前例　台官方宣布2月10日起將暫停小三通客船

中國大陸新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診病例超過三萬，引起全球關注。台灣官方今天（7日）宣布，為加強防疫，將自2月10日起暫停金門、馬祖、澎湖的「小三通」船班往來，並視疫情狀況再評估復航。

據悉，這是台灣第2次因應防疫需要，暫停小三通客船往來。2003年爆發SARS疫情時，台灣也曾暫停小三通船班。

圖為金門水頭碼頭入境旅客。（中央社）

台灣陸委會今天發出新聞稿指出，有關金門、馬祖地方政府建議暫停小三通客船往來一事，基於防疫優先，經台灣中央流行疫情指揮中心討論，將自2月10日起實施。

陸委會表示，此為第2次因應防疫需要，暫停小三通客船往來。依據《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》第32條規定，試辦期間，如有危害國家利益、安全之虞或其他重大事由時，得由台行政院以命令終止一部或全部之實施。2003年因應SARS疫情蔓延，台政府即曾暫時關閉小三通客船往來。

陸委會指出，因應新型冠狀病毒肺炎疫情升高，台政府持續強化入境管制。2月4日，台灣中央流行疫情指揮中心決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。」

陸委會稱，金馬小三通客運航線前雖已採取減班措施，惟據台內政部移民署初步統計，2月1日至5日，金門小三通平均每日入境數約425人次、馬祖28人次，主要為經小三通中轉之台人。為強化防疫，台灣中央流行疫情指揮中心決議暫停小三通客船往來，視疫情狀況再評估復航。

陸委會並表示，考慮目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見，暫停措施將自2月10日起生效。相關機關亦將盡速完成暫停兩岸小三通客船往來之相關準備。