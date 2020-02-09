【多圖】祈福與報平安：武漢肺炎疫情下的台灣平溪天燈節

台灣在每年的元宵節素有「北天燈、南蜂炮」兩大民俗盛事，指的便是北部平溪一帶「放天燈」，以及南部鹽水一帶「放蜂炮」的傳統活動。「2020新北市平溪天燈節」於當地時間2月8日元宵節當日下午，假新北市平溪十分廣場舉辦第二波的放天燈活動。這個已被定位成「國際嘉年華」的民俗傳統，即使在全球武漢肺炎疫情之下，仍然吸引數千名海內外旅客共襄盛舉，其中九成都戴上口罩。

不過，由於鋒面影響，北台灣一週來都處於陰雨氣候。有活動現場的小吃攤販表示，中午前的雨勢影響遊客數量，生意不是很好。但也有天燈業者表示，天氣影響不到，是武漢肺炎影響遊客的出門意願，人潮比起往年少非常多，尤其是許多航班也被取消，現場的外國籍旅客恐怕大多是早就在台灣的外國人。

主燈媽祖天燈。（洪嘉徽攝）

不過活動現場的十分廣場仍然顯得人滿為患，只是幾乎不見往年佔相當比例的的中國大陸游客，取而代之的是日本、韓國、泰國、德國等地的遊客。根據十分老街商家業者表示，光是有事前登記的日本團客就超過500人。

本次平溪天燈共規畫十波天燈施放，每波次150盞，總計1,500盞，其中單獨一波次為來自日本三重縣的；每波次間雜以戰鼓、舞龍、電音三太子等民族傳統技藝表演，但最引人注目的，還是超過6公尺、足有兩層樓高的彩繪主燈「媽祖天燈」，又稱為「天燈媽」，代表了台灣傳統媽祖信仰的存在感。

新北市長侯友宜原預定出席活動，但由於日前傳出載有超過60名確診武漢肺炎患者的「鑽石公主號」郵輪曾停靠基隆港，且全部旅客皆下船遊歷台北各景點，因此侯友宜因忙於檢討對策而改由副市長吳明機代表出席。吳明機表示，為了應對武漢疫情，新北市政府在活動前一天緊急對場地進行消毒，現場更有工作人員手持額温槍為每一個進入會場的民眾進行測量，也設有消毒站與醫護站等。

吳明機表示，元宵節在傳統上是春節過年的最後一天，而平溪天燈更是新北市、甚至是台灣的重要節日，今年特地由天燈國寶大師胡民樹設計媽祖天燈，就是因為希望媽祖信仰帶領走過武漢疫情。

吳明機提到，他希望天燈節永續發展，因此往年都會發動數波次的淨山活動，清理施放天燈後留下的垃圾，而今年則首次嘗試施放「永續天燈」，全燈由紙材料構成，施放上天后將會完全燃燒，不會留下任何垃圾，希望這個永續精神能夠讓天燈永遠成為台灣的象徵，最後吳明機以當地地名組合祝福民眾能夠「十分」 、「幸福」。

此外，內政部長徐國勇也出席活動致詞，他表示希望媽祖祈求台灣國泰民安、也讓世界上的瘟疫消失於無形。徐國勇表示自己於1978年在平溪國小教過書，看到天燈活動被推上國際非常有意義，他代表總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，祝福大家元宵快樂。

新北市議會議長蔣根煌出席表示，今年新北市天燈節走過22個年頭，天燈節將台灣推向國際、讓世界看到台灣，這是新北市的驕傲；但為了應對武漢肺炎，希望民眾勤洗手、戴口罩，有感冒徵兆快去看醫生，希望每個人都能為新北防疫盡一份心力。

天燈又稱為「孔明燈」，據傳由三國時代的諸葛亮（字孔明）發明，用以傳遞軍機情報。一般天燈由竹子或鐵絲作骨架，外罩宣紙成籠狀，在內側空間架起油紙並點燃後，被加熱的空氣將會產生浮力讓天燈逐漸飄上天空，直到最後外側也燃燒殆盡墜落。台灣平溪一帶的十分寮根據故老傳承，自清朝道光年間就有施放天燈的傳統，原本是用以在土匪來襲時作為通知訊號的手段，輾轉成為村落間「報平安」的傳統活動。

天燈因為施放過程中有火焰的成分，具有一定的危險性，且鐵絲、竹子也因為無法燃燒殆盡而產生環保問題，即使有法律管制施放範圍與材質也屢屢產生爭議。 2019年底，德國動物園因為附近有60歲婦人施放的天燈墜落而失火，導致猿猴館完全燒燬，超過30只動物死亡。