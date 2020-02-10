解放軍機艦連續兩日接近台灣　台空軍戰機緊急升空

根據台灣媒體報道，繼2月9日解放軍2-4架轟6k型轟炸機接近台灣、被台空軍花蓮基地12隊F-16A/B Blk20型戰機攔截拍照後，2月10日上午，又傳解放軍機艦在台灣東部海域，持續進行高強度的海空聯合演習。 據稱，為了攔截多批次、不明機型的解放軍戰機接近台灣領空，台空軍台南基地IDF戰機連續多批緊急升空，顯示情勢相當緊張。對於此消息，台國防部目前低調以對，但是已經表示將在稍晚進行進一步說明。 由於台國防部已經承諾說明，證明此事目前正在發生之中，台軍正在台灣東部海域與解放軍機艦對峙。

據瞭解，繼2月9日機艦接近台灣領空之後，2月10日上午，解放軍機艦也在台灣東部海域進行海空聯合演習。目前情勢緊張，台灣國防部不願意清楚說明。（台灣國防部提供）

這是繼1月23日之後，解放軍機艦的繞台戰術動作。但是由於目前中國大陸正深陷新型冠狀病毒肺炎風暴之際，啟動對台的包圍性軍事動作，外界解讀相當意外。也有論者認為，解放軍目前正在為中共的維穩統治紓解壓力，派遣機艦接近台灣，可轉移內部施政矛盾，將整體情緒一致對外抒發。

但也有人認為，解放軍在此時刻意機艦繞航台、日，只是在證明軍方內部並無嚴重疫情傳播，是一種對外的宣示動作。因為目前有許多謠言，認為解放軍營區內部發生嚴重群聚感染，所有戰備演習演訓都停止。而此時展現機艦繞台，只是停止上述消息闢謠而已，並未特別針對台灣。

值得注意的是，此次解放軍大批軍機艦艇繞台，但是台灣國防部僅公布轟6K攜載鷹擊63K（YJ-63K）此等老舊型反艦飛彈的影像，此舉似乎在降低緊張熱度。而日本自衛隊方面公布的影像，也是同樣的二架轟6K，搭載老式空地導彈，其實也可能是在進行正常演訓、讓轟6K新駕駛獲得更新經驗。此外，台灣空軍派遣的F-16戰機，並非目前最先進的F-16V型戰機，僅是未改良的F-16A/B Blk20型戰機，此也顯示台灣軍方並不急着「亮劍」，也唯恐新服役的構改型F-16V型戰機，其高度機密的雷達電子參數，被共軍方面所獲得。