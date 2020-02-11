美眾院外委會Facebook貼賴清德訪問圖：探討深化夥伴關係

近日賴清德訪問美國，而解放軍軍機此後連兩日繞台，大陸國台辦發出聲明示警，指此舉意在了警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，並奉勸民進黨「不要玩火」。 美國眾議院外事委員會Facebook此後貼出賴清德先前訪問華府的照片，雙方還掛着雙方國旗，併為文強調，「雙方討論擴大、深化台美間的夥伴關係，以及台灣參加國際組織的重要性」。

解放軍機群在2月9日、10日，連兩天繞台演訓，台灣軍方派出F-16戰機掛載實彈緊急升空伴飛，台灣國防部2月10日更在新聞稿自曝，共機曾短暫踰越台灣海峽中線，兩岸情勢緊張、一觸即發。

解放軍軍機連兩天繞台演訓，台灣軍方派出F-16戰機掛載實彈緊急升空伴飛。（台灣國防部提供）

此前，對於解放軍軍機繞台，國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局領導人近來不斷髮表具有「兩國論」涵義的分裂言論，擺出加大兩岸對抗的姿態，加緊策畫台美勾連新動作，藉機謀獨，公然進行危險的挑釁，解放軍有關行動，是為了維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，「奉勸民進黨當局不要玩火」。

不過蔡英文則將焦點轉回武漢肺炎，強調北京當局這時候做這些軍事行動「沒有意義也沒有必要」，未來將持續監控台海狀況，加強台灣的國防，以及跟其他國家的合作。

美國眾議院外事委員會也在Facebook貼出賴清德訪華府期間，與眾議員會面的照片。（Facebook截圖）

另外，在解放軍戰機連兩日繞台後，美國眾議院外事委員會也在Facebook貼出賴清德訪華府期間，與眾議員會面的照片，不但後面掛着斗大的中華民國旗和美國國旗，更為文指出，美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）稱，很高興歡迎台灣副總統當選人賴清德上週的拜訪，雙方討論擴大、深化台美間的夥伴關係，以及台灣參加國際組織的重要性，力挺台灣。