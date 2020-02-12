【武漢肺炎】世衛定名COVID-19　台官方：建議仍簡稱武漢肺炎

武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織（WHO）日前宣布將該疾病定名為COVID-19。不過，台灣中央流行疫情指揮中心今天（12日）表示，為方便民眾理解防疫訊息，官方發布訊息時仍會簡稱為「武漢肺炎」。

世衛將武漢肺炎定名為COVID-19。圖為世衛總幹事譚德塞。（資料圖片）

世衛周二（11日）將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）解釋，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

台灣中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥12日上午接受傳媒訪問時表示，因應新型冠狀病毒疫情，疾管署1月15日公告新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第5類法定傳染病。

莊人祥說，根據目前掌握到的狀況，世衛將武漢肺炎正式命名為COVID-19，該病毒名稱則由國際病毒分類委員會命名為SARS-CoV-2。

不過，莊人祥指出，由於「武漢肺炎」這個簡稱「早已是民眾約定俗成的稱呼」，為了和世衛公布的國際資訊接軌，同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」，亦建議傳媒於報道時採用上述原則稱呼。

（中央社）