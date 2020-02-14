【武漢肺炎】台灣列河南浙江一級流行區　提升日本一級旅遊警戒

台灣疫情指揮中心今天（14日）下午4時召開記者會宣布，自2月15日起將中國大陸河南省及浙江省列為COVID-19（武漢肺炎）一級流行地區。此外，由於日本發生感染源不明個案，有隱性社區傳播的風險，台灣官方宣布即日起，提高對日本的旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。同時，台官方也宣布，曾於1月31日前往鑽石公主號郵輪旅客曾到訪的北北基景點之民眾，自我健康觀察監測期已期滿。台灣本地尚未發生因接觸鑽石公主號旅客而出現社區感染的病例。

考量武漢疫情在大陸的延燒，繼湖北、廣東，台官方宣布也將河南及浙江列入一級流行疫區。（洪嘉徽/多維新聞）

台疫情指揮中心表示，考量中國大陸河南省及浙江省新冠肺炎病例均超過千例，且當地已出現不易控制之社區傳播，且浙江病例已轉為本地病例為主，河南則已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此宣布自2月15日起將兩省列為一級流行地區。目前被台灣官方列為一級流行地區的大陸省份還包括湖北省及廣東省，其他省市（含港澳），則列為二級流行地區。

截至2月13日已出現218例新冠肺炎確診病例的郵輪鑽石公主號在1月31日曾靠泊台灣基隆港，船上旅客有下船前往台北市、新北市與基隆市（北北基）等地重要的景點，包括台北101、西門町、故宮等。為此，台疫情指揮中心在2月7日發佈手機短信提醒北北基民眾注意健康，要求於1月31日前往相關具有感染風險景點之民眾進行自我健康觀察。

鑽石公主號在1月31日曾靠泊台灣基隆港。（資料圖片）

台疫情指揮中心表示，針對鑽石公主號進行的社區感染風險評估，經疫調後台灣密切接觸者共列冊212名，曾有症狀而被通報採檢者32名，其中2名檢驗中，其餘皆為陰性。2月7日透過短信提醒北北基民眾注意後，有風險者就醫經評估採檢送驗19名，其中1名檢驗中，其餘結果皆為陰性。另，針對1月31日至2月10日間因肺炎住院病人進行調查追蹤，共採檢送驗15名，其中3名檢驗中，其餘皆為陰性。

台疫情指揮中心呼籲，雖監測期滿，但民眾仍須保持良好衛生習慣，並密切注意自身健康狀況，若出現發燒、呼吸道症狀，請戴口罩就醫，並告知醫師相關旅遊接觸史。