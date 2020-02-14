【武漢肺炎】3人由香港入境居家隔離失聯　台北政府公布姓名尋回

在台灣，三名旅客上周六（8日）從香港入境台北，必須居家檢疫14天，卻在今天（14日）失聯。台北副市長黃珊珊指出，這三人可能是故意的，填的可能都是假資料，所以決定依法公布他們的姓名，請民眾協尋，此三人分別為一名女性陳寶珠，以及兩位男性張君諾、張龍華。 據台媒報道，警方已在西門町日租套房找到三人。台北市政府副發言人戴于文表示，三人在晚間6時16分在萬華區尋獲，後續會協調中央進行集中安置，並會依失聯情節，從重裁罰。

台北政府公布的失聯者名單。（台北市政提供）

據台媒報道，黃珊珊指出，失聯三人填寫的聯絡的地點都是萬華區武昌街的地址，電話都是中華電信的客服電話，已確定非台灣人，推斷國籍關係應該是香港人，目前已經透過警方協尋，但上周六到現在都沒能成功聯絡，最後公布他們的姓名。

黃珊珊還說，至於找到後的處置方式，是否建議驅逐出境之類，她說因為現在的傳染病防治法只有給台北市公布姓名的權利，後續可能會有使公務員登載不實或其他的相關的法令的違法情事。

黃珊珊指，因為中央沒有規定得很清楚，只能公布姓名，考慮到同一姓名的有很多人，希望能夠公布的項目再具體一點，例如入境的時間、填具的相關的地點，最後中央同意公布。但她認為，單純公布姓名沒有用，可能同名的有幾十人，甚至年齡也不能公布，希望不要波及無辜的人。

由於連照片也不能公布，黃珊珊說，這也請示過，台北市府也很困擾，因為同一個姓名，可能不是同一年紀，但是目前為止，能公布的都是中央給的項目。

失聯三人當中一人叫「陳寶珠」，與本港藝人陳寶珠同名。陳寶珠兒子楊天經回覆《香港01》查詢時表示，案中的同名女子並非其媽媽。

（聯合新聞網）